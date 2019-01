Moreno Bonilla, nuevo presidente de Andalucía con los votos de PP, Cs y la ultraderecha

El cambió llegó ya materialmente a Andalucía. El candidato del PP, Juanma Moreno, ha logrado ser investido presidente de la Junta gracias a los votos de su partido, Ciudadanos y Vox y se inicia un nuevo periodo tras 36 años de gobiernos socialistas.

Moreno ha ganado la votación (59 votos a favor y 50 en contra) después de dos intensos días de debate en el Parlamento de Andalucía, en los que ha prometido dialogar con todos "sin cordones sanitarios" -como guiño a Vox- y un cambio de época "tranquilo".

El dirigente popular, al que todos daban por muerto políticamente durante la campaña, ha protagonizado una gran carambola política. El próximo viernes tomará posesión de su cargo y encabezará un Gobierno de coalición junto a Ciudadanos, teniendo como vicepresidente al 'naranja' Juan Marín.

Al salir del Pleno, Moreno ha confesado que cree que no le van a dar ni diez días de gracia la oposición. Y ha lanzado las primeras medidas: una auditoría integral de la Junta y la eliminación de los impuestos de sucesiones y donaciones.

"La suerte me ha sonreído"

Ha evitado, en declaraciones a la prensa, definir a Vox después de los duros ataques de Susana Díaz. Ha dicho que los de Santiago Abascal determinarán su espectro político con su trayectoria y decisiones. "No me gusta etiquetar a nadie", ha dicho Moreno entre aplausos, gritos de 'presidente' y lágrimas de algunos asistentes en los pasillos del Parlamento.

Lo que ha dicho es que él siempre creyó en él. "Vine hace cuatro años y medio con vocación de cambiar Andalucía, he trabajado lo que he podido y la suerte me ha sonreído". También ha dejado un aviso para navegantes: quiere una legislatura de cuatro años.

El debate de investidura ha estado marcado principalmente por la relación entre el PP y Vox. Los de Santiago Abascal han advertido a través de su líder regional, Francisco Serrano, de que no renuncian a todos sus planteamientos, como la derogación de la ley de violencia de género, y ha planteado por primera vez los postulados de la extrema derecha en una Cámara autonómica.

Desde el PP, Moreno ha felicitado a Vox por sus resultados, ha defendido la legitimidad del nuevo partido y se ha comprometido a defender a todos los partidos que sean "atacados".

Los populares esperan que la Junta se convierta en un gran escaparate de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo con la unión de las tres derechas. Desde Ciudadanos se han intentado desvincular de una cuerdo de Vox -solo el PP se ha hecho una foto con los de Abascal-.

El PP y Cs han firmado un pacto de gobierno con 90 medidas para poner en marcha en estos primeros meses de Gobierno andaluz. Desde las filas populares, Moreno Bonilla ha prometido una bajada masiva de impuestos y medidas de regeneración como la limitación de la presidencia a los dos mandatos.

Moreno llega también al Palacio de San Telmo tras unas negociaciones que se han pilotado desde Madrid, por parte de la dirección de Casado, y al que solo se invitó para la foto final en Sevilla.

El Gobierno arranca el próximo martes

A partir de ahora el PSOE pasa a la oposición, cuyo liderazgo está empeñada en realizar Susana Díaz, que ha descartado dejar su puesto e, incluso, aspira a ser candidata en unas próximas elecciones autonómicas.

Durante su intervención, la líder del PSOE-A ha reprochado a Moreno que acceda a la Presidencia "con los herederos del franquismo". La sevillana ha criticado que el futuro Gobierno va a ser del "cambio a peor" y de la "involución". Además, ha advertido de que Vox tiene "la sartén por el mango". También ha lanzado un mensaje a Ciudadanos: "Los amigos de sus amigos son sus amigos".

Muy dura ha sido la intervención de Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), que ha reprochado a Moreno pactar con la extrema derecha y de dirigir a partir de ahora un Gobierno solo pensado "para los ricos".

El acto de toma de posesión de Moreno Bonilla está previsto para este viernes y acudirán representantes de los distintos sectores del PP como el líder, Pablo Casado, el expresidente Mariano Rajoy y la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

El nuevo Gobierno tomará posesión ya la semana que viene (el martes 22). Tendrá once consejerías y, a la espera de la estructura final, se sabe que previsiblemente en él estarán Elías Bendodo y el exseleccionador nacional de baloncesto Javier Imbroda.

Los populares tendrán competencias como Hacienda, Sanidad y Familia, mientras que los naranjas controlarán áreas como Regeneración, Economía o Educación.