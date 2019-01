Saber y ganar el concurso decano de la televisión española presentado Jordi Hurtado formuló este martes una pregunta sobre youtubers, pero esto no es lo que más sorpresa ha generado entre los espectadores, sino la respuesta correcta, que ninguno de los concursantes fue capaz de dar.

"Según la RAE, dígannos, ¿cómo deberíamos llamar a creadores de material audiovisual como El Rubius, Wismichu o Ter?", fue la pregunta dentro de un bloque de preguntas dedicadas a las recomendaciones de la RAE para escribir en contexto digital con motivo de la publicación del Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica.

"Youtuber, ¿quizá?", respondió Francisco erróneamente. "¿Comunicadores?", dijo Enrique, que tampoco tuvo suerte en acertar. "¿Videocreadores?", cuestionó Pablo, el último concursante en responder. "No es correcto, escúchenme: youtuberos, que no youtubers como hemos utilizado hasta ahora", aclaró Juanjo Cardenal, la voz en off del programa, que sorprendió con su aclaración hasta al propio Hurtado. Puedes ver el vídeo del momento aquí, a partir del minuto 10:18.

"Qué curioso, pues esa es la recomendación", apostilló el presentador y efectivamente ante las consultas de los tuiteros, la RAE señala que esta sería la forma correcta de españolizar este extranjerismo, igual que ocurre con palabras como blogueros.

#RAEconsultas La forma «yutubero, -ra» es adaptación al esp. del ingl. «youtuber», pues «-ero» es el sufijo equivalente del ingl. «-er» y permite un pl. «yutuberos, -ras», mejor adaptado a nuestro sistema. Es voz análoga a «bloguero» (< ingl. «blogger») o «tuitero». — RAE (@RAEinforma) 16 de enero de 2019

El momento del programa de La 2 fue compartido este miércoles en Twitter por Ter, una de las yutuberas mencionadas en el enunciado, que bromeó con la recomendación de la RAE.

Respect total a Saber Y Ganar y a Jordi Hurtado que es inmortal en cuerpo y alma 🙏🙏



se os ha ido de las manos lol pic.twitter.com/eLQb4sYHvR — Ter (@tercosmicqueen) 16 de enero de 2019

Los demás usuarios de esta red social también se sorprendieron con la recomendación.

pssss RAE pásate eso que fumas — Adri SbF (@adrisanhawks) 16 de enero de 2019

el plot twist cuando resuelve me tiene en el suelo de risa — David Rees (@davidreesm) 16 de enero de 2019

La culpa es de Pérez Reverte — Mike & the mariconeces (@LonelyMike_) 16 de enero de 2019

Según la RAE y su última edición del panhispanico de dudas para el buen uso de la lengua castellana en medios digitales, a los youtubers se les "debe" denominar con el término "youtuberos".



No sé si será lo más correcto, pero me ha parecido curioso xD P.D: si, en Saber y Ganar. — Alegría Jiménez (@kisacullen) 15 de enero de 2019

Ok que según la rae se debería decir yutuberos en lugar de youtubers.



Anotado en las cosas que no van a pasar. — # 1 tae in space buns enthusiast (@yoongstylies) 16 de enero de 2019

Acabo de aprenderlo. No son "youtubers". Son "yutuberos" en español/castellano según la RAE.

Atención a todos — Carlos Felipe (@carlosfelipet) 17 de enero de 2019

Yo creo que sería mejor Youtubérculos — Ignacio Perez de las Heras (@IgnacioPerezde4) 18 de enero de 2019

Mira si lo dice el sabio juanjo cardenal es porque es así — TheRealMusic (@therealmusicyt) 17 de enero de 2019

Wtf? Se que a la RAE le cuesta actualizarse pero yutubero, quién dice yutubero? — Laura Giraudin (@GiraudinLaura) 17 de enero de 2019

Ya se están haciendo los modernos de nuevo pic.twitter.com/Ar12tqDnIJ — Mr. Jorsman (@grouchymur) 17 de enero de 2019