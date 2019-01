¿Qué entiendes por infidelidad? Seis parejas definen sus líneas rojas

"Para mí, ser infiel es compartir o hacer algo que solo harías con tu pareja. Eso incluye las emociones y las relaciones físicas. Yo confío en mi marido. Tenemos valores similares, hablamos de lo que nos parece correcto y nos conocemos personal y profundamente. Confío en que su brújula moral le guíe correctamente. Si se le hace un nudo en el estómago, siente una punzada de culpabilidad o si piensa que sus acciones y sentimientos me provocarían dolor, eso es que me está siendo infiel. Sé que mi marido nunca me sería infiel físicamente porque tendría la honestidad de cortar primero, de modo que lo que digo está más en el plano emocional. Puede ser una experiencia muy tentadora conectar con otra persona ajena a tu día a día. Te proporciona un cosquilleo que no has sentido en un tiempo, y desde la comodidad del sofá. Desde mi punto de vista, está claro que eso es ser infiel". ― Todd Gibbon-Thorne, videobloguero de Tyler and Todd.

"Cada relación es diferente, pero nosotros somos monógamos, de modo que ser infiel implica acostarse con otra persona. Sin embargo, las infidelidades no siempre son blanco o negro como en una infidelidad física. Con el auge de las redes sociales, es más sencillo que nunca empezar una aventura mandando un mensaje privado. Yo podría perdonar a mi pareja una infidelidad física, pero no una emocional. Aunque una infidelidad física sería devastadora y una brecha en nuestra confianza, una infidelidad emocional es una traición en la que no puedes dar marcha atrás. Mi marido y yo llevamos juntos casi 10 años y puede ver una faceta de mí que nadie más puede ver y me comprende mejor que nadie, en gran parte porque me siento suficientemente cómodo como para mostrarme vulnerable ante él. La idea de infringir esa intimidad y esa vulnerabilidad es una traición mucho mayor que la de una infidelidad física". ― Tyler Gibbon-Thorne, videobloguero de Tyler and Todd.

Lauren y Jake