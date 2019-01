Céline Dion manda un mensaje a quienes critican su extrema delgadez

Hace solo unos días saltaban las alarmas en París cuando la cantante Céline Dion aparecía extremedamante delgada en la Semana de la Moda de la capital francesa. La imagen de la intérprete del tema principal de Titanic hacía resurgir los rumores sobre la salud de la artista, que en enero de 2016 perdió a su marido, el músico René Angélil, tras una larga batalla contra el cáncer.

La cantante se ha referido a esas especulaciones en una entrevista publicada este martes en el diario británico The Sun, donde se ha dirigido a quienes la critican. "Si me gusta, por qué tengo que hablar de ello. No te ofendas, no saques una foto. Si te gusta, estaré ahí... si no, déjame en paz", ha asegurado Dion, que ya en 2007 habló sobre el tema y dijo ser delgada por una herencia familiar.

Dion no sólo ha hecho oídos sordos ante los rumores, sino que además ha querido dejar claro en este diario que está viviendo un gran momento personal. "Realmente quiero disfrutar", ha declarado en este medio. "Ahora todo es nuevo. Es como si estuviera viviendo un cambio de aires. Los 50 están siendo geniales", ha añadido la intérprete, que dice sentirse "fuerte, bella, femenina y sexy".

En esa segunda juventud a la que se refiere la artista tiene mucho que ver el bailarín español Pepe Muñoz, con el que se le vio en la Semana de la Moda parisina y al que se ha referido en esta entrevista. "Sí, hay otro hombre en mi vida pero no es EL hombre de mi vida", ha dicho.

GTRESONLINE Céline Dion y Pepe Muñoz, en la Semana de la Moda de París.

Dion ha hablado por primera vez de esta relación y ha querido aclarar estos otros rumores que planean sobre ella. "Conectamos rápidamente como amigos, lo pasamos muy bien. Evolucionó", ha dicho sobre su compañero sobre el escenario.

Según la cantante, son sólo amigos, los mejores amigos. "Por supuesto que nos abrazamos y nos cogemos de la mano y salimos, por eso la gente lo ve. Me refiero a que es un caballero", ha añadido Dion, a la que le dan igual los rumores: "No me importan porque es guapo y mi mejor amigo".

Y si le pregunta, como ha hecho en The Sun, si está soltera, lo tiene claro: "Sí, lo estoy".