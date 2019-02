Rozalén defiende a Amaia: "Su rapidez, profesionalidad y naturalidad salvó la actuación"

La cantante Rozalén se ha sumado a los muchos apoyos que ha recibido Amaia Romero tras la interrupción de la actuación conjunta en la gala de los premios Goya 2019. Las dos tenían que interpretar junto a Judit Neddermann y la compañía de Manu Guix al piano, los cuatro temas nominados a la Mejor canción, pero un problema con el sonido hizo que la ganadora de OT 2017, acostumbrada a estas situaciones, parase la actuación para volver a empezar de nuevo.

Un día después de la ceremonia, la cantautora compartió dos imágenes en su cuenta de Instagram en la que sale con sus compañeros y aprovechó para agradecer a Amaia "la rapidez, profesionalidad y naturalidad" con la que salvó la actuación y que les permitió interpretarla tal y como habían ensayado.

"Gracias Manu Guix por haber mezclado de forma tan magistral las cuatro canciones nominadas y tocar tan bonito aun sin oírte. Y sobre todo, a mis compañeras Amaia y Judit (¡qué descubrimiento!) por compartir conmigo esta experiencia que nos propusieron, por vuestras pedazo de voces y por vuestra generosidad. Si fue bonito fue por hacerlo juntas", añadió.

En la publicación, Rozalén también agradece a la Academia de Cine, a El Terrat, a Andreu Buenafuente y Silvia Abril el haber contado con ella "ser parte de la gran fiesta del Cine Español". "Mira que había soñado veces estar ahí... Y se cumplió", escribió.

"Es normal que no todo salga a la perfección y nos tocó, ¿qué le vamos a hacer? Me pareció una gala maravillosa y aún no me creo haberme cruzado con tanta gente que admiro... Sí. Tengo toda la suerte del mundo", concluyó.