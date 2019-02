Silvia Abril logró colarse el 24 de enero en The Ellen Show, el espacio que presenta Ellen DeGeneres en la NBC con un adelanto del programa internacional Juego de juegos que la humorista estrena este viernes en Antena 3.

"Game of Games está siendo un éxito a nivel internacional. Está en Australia, en Alemania y en España, pero no hace falta que hables español para saber que este tipo estaba muy asustado ahí colgado", explicó DeGeneres al emitir las imágenes.

Este viernes, coincidiendo con el arranque del programa en la cadena de Atresmedia, DeGeneres ha vuelto a hacer referencia a ello. Esta vez ha elegido Twitter para hacerlo, donde lo ha intentado en español (con poco éxito), citando un tuit de Antena 3 y mencionando a Silvia Abril.

"Que bueno! Bonita! Casa Dragones! (I don't know much Spanish, but why'd they change the name to "Egg of Eggs"?)", ha escrito Ellen DeGeneres.

La reacción de Abril en Instagram no se ha hecho esperar. Ha respondido a su manera, con mucho humor: "Hi @theellenshow !!!!! to play on the spanish version we need "los huevos bien puestos"...push ver traducción!!!