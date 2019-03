TENDENCIAS

Auba Estela hace llorar a Antonio Orozco al cantar 'Aunque tú no lo sepas' de Enrique Urquijo en 'La Voz' (Antena 3)

Auba Estela Murillo ya es historia de 'La Voz' (Antena 3). La versión que hizo este lunes de 'Aunque tú no sepas', de Enrique Urquijo, emocionó al público del plató, puso en pie a 'coaches' y asesores e hizo llorar a Antonio Orozco. El cantante no pudo ni quiso contener las lágrimas al escuchar entonar este conocido tema. "Ha pasado mi vida a cámara lenta", le dijo el intérprete al terminar de escuchar. "La música y las personas tienen una capacidad de ser capaces de detener el tiempo. Y quizás ahora mismo, gracias a tu voz y a esos músicos, mi vida pasó lentamente por delante de mi mente. Eso no se puede pagar, ni se puede comprar, solamente se puede sentir".