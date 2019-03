La OCU alerta sobre los peligros de esta técnica de belleza que triunfa en muchas ciudades

Una manicura perfecta que dura semanas. La música suena bien, pero la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha alertado este martes de los riesgos que pueden conllevar el uso abusivo de los esmaltes de uñas semipermanentes, que se han puesto tan de moda últimamente.

Estos esmaltes, llamados semipermanentes, tienen un método de aplicación más sencillo que los tradicionales y duran entre dos y tres semanas. El cliente se aplica el esmalte en las uñas y, posteriormente, pone las uñas debajo del foco de una lámpara con luz ultravioleta unos segundos para secar el esmalte.

Los esmaltes y las lámparas secadoras pueden adquirirse a través de internet, por un precio inferior a 20 euros. Esto las ha popularizado, mientras que antes había que acudir a un centro de belleza.

Pero no es oro todo lo que reluce. "Estos productos son muy agresivos. Estos esmaltes tienen una composición que incluye sustancias tóxicas o compuestos que pueden afectar a la uña", han advertido desde la OCU. La asociación señala que pueden favorecer la proliferación de hongos.

zoranm via Getty Images Close-up of woman choosing nail polish in department store

La OCU analizó hace unos años 16 muestras de esmaltes de gel semipermanentes compradas por internet en portales especializados en estéticas.

La organización desveló que la mayoría de los esmaltes analizados contenían un compuesto llamado hidroquinona metiléter (meHQ) que podían tener efectos irritantes sobre la piel. Algunas de las marcas analizadas entonces las 200 partes por millón (ppm) de este compuesto recomendadas.

Consejos de la OCU

La organización de consumidores ha realizado una serie de recomendaciones:

No elijas este tipo de productos si tus uñas no están fuertes.

No utilices estos esmaltes si eres alérgico a los acrilatos.

Si te haces la manicura semipermanente, recurre siempre a un profesional.

No apliques los esmaltes semipermanentes con mucha frecuencia.

La retirada del producto también deben hacerla profesionales.

Atento a la higiene y la seguridad del lugar donde te haces la manicura.