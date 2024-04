Sube esta foto, la ve su madre y el audio que le envía por WhatsApp es una auténtica MA-RA-VI-LLA

El comentario que la madre del creador de contenido Pablo Guerrero (@pablogb26) le envió a través de un mensaje de audio de WhatsApp está haciendo las delicias tanto de TikTok como de X, la antigua Twitter.

El joven publicó en su cuenta de Instagram una foto que se hizo en la que se veía a él únicamente situado en frente del espejo del baño, luciendo una sudadera rosa. Este historia la vio su madre y su reacción fue sencillamente maravillosa.

Ella decidió enviarle un audio de 25 segundos por WhatsApp en el que le decía que limpiara el espejo porque estaba sucio. Incluso le pedía que eliminara la foto para que no pensara la gente que era el de su casa.

"Pablo, por Dios, limpia el espejo del cuarto de baño. Antes de subir nada al Instagram con ese espejo de mierda límpialo con un trapito y un limpiacristales", le imploró su madre por audio.

Pero no se quedó ahí, si no que decidió añadirle una segunda parte: "Quita esa historia que la gente va a decir 'mira qué es puerca la madre' y mío no es, es el de Málaga. Eso o pon que es el piso de Málaga... valiente espejo de mierda que tenéis".

El joven publicó este vídeo en su perfil de TikTok, donde ha tenido más de 1,3 millones de reproducciones y más de 2.400 comentarios de personas que aplauden el mensaje de su madre.

Además, en las últimas horas también ha sido compartido en X por la usuaria @Beenagre y también está haciendo las delicias con más de 93.000 reproducciones y casi un millar de me gusta.