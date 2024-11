Adrián Vicente, de pelear el bronce en París a alquilar una furgoneta y viajar a Valencia a ayudar

Impactados por lo que estaban viendo en las imágenes que llegaban a sus vidas desde los municipios valencianos afectados por la DANA, Adrián Vicente y Mario Canales, dos jóvenes taekwondistas españoles, viajaron este fin de semana a la zona para tratar de echar una mano a amigos y vecinos de estas localidades.

Granito a granito se hace montaña, esto es lo que pensaron estos dos deportistas que estuvieron durante 48 horas ayudando en todo. Su plan fue alquilar una furgoneta y el maletero llenarlo de comida, bebida, productos de limpieza, palas, medicinas, botas de agua o comida para beber o sin gluten que les donaba la gente de Madrid, donde residen. Una vez ahí, lo iban a repartir entre las personas más afectadas.

La idea la publicaron el martes pasado, cuando Vicente, que se quedó en los Juegos Olímpicos de París 2024 a las puertas de la medalla de bronce en la final de consolación, compartió en sus redes sociales un post en el que lo comentaba. Tras tres días de recogida de productos en la que otras deportistas como la también taekwondista Adriana Cerezo ayudaron en su difusión, ambos salieron dirección Valencia el viernes por la tarde después de sus entrenamientos.

"Lo comenzamos a pensar el primer fin de semana. Conocíamos a gente de la zona y nos pilló de sopetón. No sabíamos la magnitud de lo que nos estábamos enfrentando, pero a raíz de lo que veíamos y lo que nos contaban tratamos con Mario de poner nuestro granito de arena, así que decidimos alquilar por unos 700 euros una furgoneta e ir", explica Vicente, ya desde Madrid y tras entrenar a primera hora de este lunes.

Una vez en Valencia, ellos se quedaron a dormir en casa de un amigo suyo que vivía en un tercer piso de Alfafar. "Su vivienda no se había visto afectada, pero sí que se inundó el negocio que tenía", explica el taekwondista. Desde ahí, fueron un día a los municipios de Sedaví y de Paiporta, dos de los más afectados.

De hecho, cuenta que tardaban en llegar hasta ahí casi dos horas en furgoneta. Y eso que aparcaban en las afueras y luego ya se desplazaban caminando: "Lo que hemos hecho era salir de casa sobre las 9, pero es que hasta casi las 11 no llegabas al sitio porque entre el camino, los atascos, que encontrabas sitio para aparcar y luego el ir andando cargado con todo lo que tenías que dar...".

Vicente, que se ríe diciendo que estos dos días ha hecho unas sesiones intensivas de cardio, destaca que la diferencia entre ver las escenas por la televisión y estar ahí es gigante: "En imagen ves casos, pero es que luego cuando estás ahí notas el polvo, la suciedad, el cansancio de la gente.... Tú en casa quitas la vista de la tele y ya estás en tu mundo, pero es que ahí su mundo es eso, ir por todos los lados y todo es lo mismo. Parece una guerra".

El taekwondista pone el énfasis en que, por ejemplo, ya casi dos semanas después de la tragedia, hay garajes que siguen hasta arriba de agua. "Hay gente que aún todavía no ha podido bajar o que siguen teniendo en sus calles coches y escombros, son imágenes que hay verlas", sentencia.

Adrián Vicente, con sus amigos ayudando en Valencia. Imagen cedida por Adrián Vicente

Además, también destaca la solidaridad de los propios vecinos afectados. "A la mínima te decían gracias, te ofrecían comida, una pala, cualquier cosa. Nos ayudaban en todo, era flipante y eso me impactó porque mucho se habían quedado sin nada", describe.

"Nos íbamos a dar una vuelta a por comida y la gente nos ofrecía. En todo momento te preguntaban si necesitabas algo y había que decirles que no, que me volvía a Madrid en un día, es impresionante lo agradecidos que están", añade.

También se le ha quedado grabado el trabajo a destajo de miles de personas, de bomberos, policías o guardia civiles de toda España. "Fuimos a una casa a quitar lodo, los marcos de las puertas y algunos armarios y cuando llegamos había un hombre trabajando en un tractor. Nos fuimos a comer y cuando volvimos a la zona seguía. Igual se pegó más de nueve horas moviendo coches casi sin parar", recuerda.

Finalmente, Vicente no se atreve a adelantar si va a volver a bajar porque en tres semanas tiene una Copa de España y luego viaja a China a un torneo, pero confiesa que se lo está planteando porque "queda mucho trabajo por hacer".

El taekwondo español no se libra de la DANA

Como todas las instalaciones de los municipios afectados que se encuentran en las plantas bajas, los gimnasios en los que se practican deportes como taekwondo también se han visto afectados. También los profesionales que viven en esta región española.

Uno de ellos es el técnico de la selección José Jesús Márquez, bicampeón del mundo en la categoría de -76kg en los años 1995 y 1997. Este exdeportista, vecino del pueblo de Catarroja, sufrió en primera persona el paso de la DANA hasta el punto de tener que refugiarse en un portal de su calle para evitar que la riada se lo llevara cuando se dispuso a mover el coche.

"Nosotros vivimos en la parte alta de Catarroja, que es por donde pasa el barranco del Poyo. Tengo un ático y me asomé a la terraza para recoger la ropa porque se iba a poner a llover cuando vi cómo iba el barranco porque lo tengo a 100 metros hacia la derecha y estaba empezando a salir un poco el agua y viniendo por mi calle, así que fui a mover el coche a una cera un poco más alta en mi misma calle porque me iba a ir al pueblo de al lado, pero había atascos", afirma.

Cuando lo aparcó y volvió a su casa, el agua le llegaba por las rodillas estando en la acera. Tenía que cruzar la calle, que es amplia, una labor que le resultó imposible: "Al bajar y pasar digamos la altura de los coches el agua venía muy fuerte, intenté pasar pero me llevó y me tuve que coger a un palo que ponen para que no aparque la gente en los vados. Me conseguí levantar, retrocedí y volví a la acera. Entonces fue cuando le dije a mi mujer que estaba pegándome gritos desde casa que me iba al patio del portal de enfrente, donde había otros vecinos atrapados".

La calle de José Jesús Márquez el día después del paso de la DANA. José Jesús Márquez

Márquez recuerda que en cuestión de minutos el agua ya había devorado los 11 escalones que hay para entrar en el portal: "Se metió en los entrebajos en un momento. Ahí fue cuando se empezó a estabilizar y en una hora o así ya había bajado un metro".

Ese fue el momento en el que el técnico de la selección junto a otros vecinos hicieron una cadena humana para cruzar la calle. "Nos fuimos porque estábamos mojados y era una ventana que se abría para llegar a casa", sentencia.

Ahora y volviendo a echar la vista atrás, Márquez, que solo ha sufrido las pérdidas materiales de lo que había en su trastero, comenta que no habría ido a cambiar el coche de sitio.

"En ese momento no vi el peligro. No llevaba el agua desbordada ni cinco minutos, pero es que subió a más de metro y medio en nada. Al final el coche se ha mantenido y la zona del motor creo que está bien, pero la electrónica está dañada, la tapicería también y sabiendo todo lo que pasó me habría quedado en casa, no me podía esperar eso nunca", finaliza.