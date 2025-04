El Real Madrid planta a la RFEF: ni rueda de prensa, ni entrenamiento, ni actos oficiales antes de final de copa

El Real Madrid ha tomado la decisión de no acudir a la rueda de prensa programada para la tarde de este viernes previa a la final de la Copa del Rey, que se celebra este sábado a las 22:00 en el estado de La Cartuja, en Sevilla.

El club blanco muestra así su descontento con las polémicas declaraciones de los árbitros De Burgos Bengoetxea y González Fuertes en la mañana del viernes.

De Burgos Bengoetxea, árbitro de la final, ha roto a llorar tras una pregunta sobre los vídeos que elabora Real Madrid TV sobre los colegiados y ha asegurado que "cuando un hijo va al colegio y le dicen que su padre es un ladrón eso es muy jodido".

"Lo único que intento es educar a mi hijo para que sepa que su padre es honrado, enseñarle lo que es el arbitraje, que cada uno haga una reflexión de por donde queremos ir, me gustaría que lo supieseis, es muy duro", ha dicho De Burgos Bengoetxea.

González Fuertes, el árbitro de VAR, ha dicho en la misma rueda de prensa, a la misma pregunta sobre los vídeos de Real Madrid TV, que van a tener que "empezar a tomar medidas muchísimo más serias".

"No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando, no lo vamos a seguir permitiendo", ha afirmado González Fuertes. Además, ha asegurado que en pocas fechas podría haber noticias sobre lo que está "aconteciendo y lo que va a venir". "No vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando" ha señalado.

Por todo esto, el Real Madrid ha decido no comparecer en la conferencia de prensa oficial de la víspera de la final de la Copa del Rey, tampoco se ejercitará en el estadio La Cartuja, además de no asistir a los actos oficiales previstos por la Federación Española de Fútbol este viernes.

Esta rueda de prensa estaba programada para las 19:15 en el estadio, después de que el Barcelona compareciera y se entrenara en el escenario del partido un par de horas, y posteriormente también estaba fijada la sesión preparatoria oficial del equipo que entrena Carlo Ancelotti a partir de las 20:00.

Asímismo, ni el presidente del club, Florentino Pérez, ni ningún representante de la entidad, tampoco asistirán a la cena organizada esta noche por la RFEF, con motivo de la final.

Según están contando medios como laSexta, el Real Madrid no descarta no presentarse a la final del sábado y volverse a Madrid. Por el momento el club tampoco ha hecho ningún comentario público tras las declaraciones de los árbitros.

Comunicado Real Madrid

A las 20:00 el Real Madrid ha emitido un comunicado en el que ha considerado "inadmisibles las manifestaciones públicas realizadas hoy por los árbitros designados para la Final de la Copa de S. M. el Rey".

Para el club que dirige Florentino Pérez: "Estas manifestaciones, que han puesto el foco de manera sorprendente contra los vídeos de un medio de comunicación amparado en la libertad de expresión, como es Realmadrid TV, realizadas de manera premeditada 24 horas antes contra uno de los participantes de la final, demuestran, una vez más, una clara y manifiesta animadversión y hostilidad de estos árbitros contra el Real Madrid".

Para el Real Madrid, las declaraciones de González Fuertes y de De Burgos Bengoetxea son "aún más sorprendentes todavía, bajo un tono amenazante, aludiendo a la unidad de los árbitros, para anunciar supuestas medidas o actuaciones que distan mucho de los principios de equidad, objetividad e imparcialidad que deberían imperar a escasas horas de un acontecimiento futbolístico que centra la atención de cientos de millones de personas en todo el mundo".

"Ante la gravedad de lo sucedido, el Real Madrid espera que los responsables de la R. F. E. F. y del estamento arbitral procedan en consecuencia, adoptando las medidas correspondientes en defensa del prestigio de las instituciones que representan", ha finalizado el Real Madrid.

