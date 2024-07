Carlos Garach, el todoterreno nadador granadino que ha dejado de ser una promesa para ser una realidad

Tras la desaparición del máximo nivel competitivo de la nadadora Mireia Belmonte, la natación española está carente de referentes y de alegrías. Solo Hugo González, campeón Mundial el pasado mes de febrero en la prueba de 200 metros espalda, es candidato a medalla en las disciplinas individuales de los Juegos Olímpicos de París.

Ante esta ausencia de éxitos en la piscina, cualquier excusa por pequeña que sea sirve para agarrarse a un clavo ardiendo... pero si resulta que ese clavo se proclamó campeón del Mundial Junior en 2022 en las pruebas de 800 y 1.500 metros facilita mucho más las cosas.

Detrás de estos logros está la figura de Carlos Garach, un granadino de 19 años (el 25 de julio cumple los 20) que debuta en París en unos Juegos Olímpicos y que desde hace años su nombre va acompañado de términos como promesa, talento o futuro.

Este joven nadador andaluz no solo viaja a la capital francesa para competir en las pruebas de 800 y 1.500 metros, si no que también va a participar en el relevo 4x200 metros y en los 10 kilómetros en aguas abiertas, algo que ni mucho menos le intimida. "Voy en busca de hacer mis mejores marcas", afirma a El HuffPost minutos antes del acto de presentación oficial en el Comité Olímpico Español de los componentes del equipo de natación que viajará a París.

Garach reconoce estar muy ilusionado y con muchas ganas de debutar, aunque confiesa que también está nervioso ante la que va a ser la mayor prueba de su vida. "Es imposible no estarlo, pero voy con la idea de disfrutar, eso es lo más importante, y de hacer mis mejores marcas", insiste.

El granadino, que sueña con poder estar entre los ocho primeros, es sincero a la hora de hablar de medallas: "Claro que me imagino ganando una, pero siendo realistas no tengo el nivel y hay que ser honesto en eso porque está muy complicado". Sin embargo, avisa que para Los Ángeles 2028 y si todo va bien sí que estará en disposición de pelearlas. "Además, tenemos un equipo muy potente y viene una cantera muy prometedora y en esos Juegos se verá el nivel que tendremos", añade.

Carlos Garach celebrando una victoria. Getty Images

De momento y desde que salió campeón del Mundial Junior hace dos años, ha experimentado un cambio tanto físico como mental, ya que explica que está mucho más grande, fuerte, con más técnica y con una fortaleza mental mucho mayor. "Ha habido mucho trabajo con mi entrenador para mejorar en cada brazada y con mi psicóloga para intentar quitar los nervios y la presión para dar el máximo nivel posible", describe.

El trabajo mental ha sido tan bueno que ha pasado de sentir la presión tras ser bautizado como la promesa de la natación española a transformar esas buenas palabras en algo positivo. "Antes me agobiaba, pero ahora sé que es algo que no me debe generar presión y que tengo que ver como algo bueno porque la gente confía en mí y ve que puedo conseguir llegar a un nivel alto", reconoce.

Con distancias tan variopintas, Garach no ha parado de entrenar durante esta olimpiada. Lo ha hecho con sesiones de fondo para preparar los 10 km en aguas abiertas, días de ritmo para mejorar en los 800 y 1.500 metros y tandas de velocidad para el 200. Todo ello compaginándolo con los estudios de Ingeniería electrónica. "Es verdad que todo es estresante y requiere tener una muy buena rutina, pero poco a poco lo estoy consiguiendo y avanzando", asegura el alumno de la UCAM.

Pendiente de la contaminación del río Sena

Si hay una disciplina que está rodeada de polémica esa es la de las aguas abiertas y la del triatlón, que se van a celebrar, si todo va bien, en el río Sena. Desde que se prohibió su baño en 1923 por el hecho de que ahí desembocaban aguas residuales y deshechos industriales no se había vuelto a habilitar su baño.

Como reto para estos Juegos, París y Francia se propusieron limpiar sus aguas y dejarlo limpio tanto para la ceremonia de inauguración del próximo viernes como para estas pruebas deportivas. En total y desde 2016 se han invertido más de 1,400 millones de euros.

El problema es que cada vez que llueve los niveles de contaminación aumentan y el estado del río se empeora. Para demostrar que es seguro, en los últimos días se han dado un chapuzón tanto la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, como la ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra. Además, Emmanuel Macron prometió que también lo haría.

Carlos Garach nadando en aguas abiertas. Getty Images

Garach mira con atención todas las noticias que llegan desde Francia, pero confiesa que no está nervioso porque les han dado varias alternativas en el caso de que no se pueda nadar ese 9 de agosto.

"Ahora mismo no estoy pensando en eso. Primero me quiero centrar en la piscina y luego ya pensaré en aguas abiertas", indica, destacando las ganas que tiene de nadar en un sitio tan especial como el Sena y recorrer sus aguas mientras pasa al lado de la Torre Eiffel o por debajo del puente de Alejandro III.

Sobre esos baños de las representantes de las distintas autoridades los valora como "algo simbólico que está bien", pero porque realmente confía que no les van a poner en peligro en caso de no ser seguro. Además, añade que él ha nadado en aguas parecidas, con medusas, corrientes y hasta cocodrilos y que en casa están tranquilos y con ganas de empezar.