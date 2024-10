David Meca, sobre el Sena: "Contaminado estaba el Nilo cuando nadábamos hace 30 años y seguimos vivos"

David Meca reapareció el pasado 21 de septiembre después de casi dos décadas en las que su figura había desaparecido de la actualidad deportiva y televisiva. El de Sabadell, uno de los mejores nadadores y deportistas de la historia de España, volvió a nadar los 8 kilómetros que separan la prisión de Alcatraz de la bahía de San Francisco (Estados Unidos) para conmemorar los 25 años de su 'fuga' de esta mítica cárcel.

A sus 50 años, Meca no tardó ni dos horas en completar el recorrido. El que tuvo, retuvo, que se suele decir popularmente. Y es que la carrera de este exdeportista, que tiene una empresa de arquitectura e imparte charlas y conferencias sobre liderazgo, ha estado llena de registros inverosímiles para una persona normal.

Su palmarés cuenta con ocho mundiales, cuatro campeonatos de Europa o con haber salido 28 veces Campeón del Mundo de la FINA CUP. Sin embargo, fueron las travesías imposibles las que llevaron a este nadador de aguas abiertas a participar en programas como Gran Splash, el Grand Prix, Furor o Mira quién baila y ser uno de los referentes de la cultura televisiva de los 90 y de los 2000.

Durante su carrera, Meca nadó, además de esa 'fuga' de Alcatraz con grilletes para denunciar la sanción por dopaje que recibió, el estrecho de Gibraltar, conectó los 110 kilómetros que separan Jávea con Ibiza o los 100 de Tenerife y Las Palmas. También cruzó el Canal de la Mancha o el famoso Lago Ness.

En total, y según cuenta en una entrevista con El HuffPost, la suma de todas sus brazadas le permitiría dar más de tres vueltas a la Tierra nadando.

¿Por qué vuelve David Meca en pleno 2024 tras años desaparecido del mundo del deporte?

Ha sido una decisión personal porque me sentía bien y mis amigos consideraban que estaba mayor, que no podía y esas cosas que se suelen decir cuando estás cenando con una copa de vino. Fue para demostrarme que seguía estando fuerte tanto a mí como a ellos. También podía haberme quedado quieto, pero estoy bien, estoy entrenando bien y ahí está.

¿Te has preparado específicamente?

No, específicamente no. Son muchos años de entrenamiento y, aunque me retiré en 2006, he seguido haciendo deporte cada día por mantenerme, estar en forma y porque los que hemos sido deportistas de élite podemos sufrir una atrofia de corazón al haber hecho el corazón grande. De hecho, ahora me veo físicamente mejor que entonces, igual no soy tan rápido o no tengo tanta resistencia, pero me siento y me veo muy bien.

Meca, nadando junto a una ballena en uno de sus retos. Imagen cedida por David Meca

¿En qué lo notas?

En el físico. Estoy más musculado porque trabajo fuera del agua. Ahora hago unas dos horas de natación más o menos cada día y además voy al gimnasio con amigos, eso se nota, pero no es nada comparado con las ocho horas de antes. También está el factor de la alimentación. En mí época no existían batidos de proteínas y si los había era para culturistas, mientras que ahora hay geles, batidos proteicos o hasta yogures con aportes nutricionales.

Antes entrenábamos muchísimo, yo hacía ocho horas toda la semana y el domingo tenía la competición, es que lo quemaba todo y el músculo no podía crecer. Hoy en día peso 10 kilos más y es porque todo ayuda, la alimentación y estar menos tiempo en el agua. Yo era de la vieja escuela, entrenaba 20 ó 25 kilómetros al día y ahora eso no se lo puedes decir a un chaval porque nadie lo va a hacer, pueden entrenar 15 kilómetros o 17, pero no 25.

¿Este homenaje de los 25 años de la fuga de Alcatraz busca también un poco reivindicar su figura o darse a conocer a todos los adolescentes que hoy tienen 15/20 años?

En principio no es el objetivo y no lo va a ser. No estoy a la moda en las redes sociales de la gente adolescente ni nada parecido, no soy ese tipo de target. Simplemente lo he hecho para sentir que yo estoy bien y superarme, demostrar a mis amigos que estaban equivocados y también para que las personas de mi edad vean que no estamos en la cara B del disco y que podemos seguir consiguiendo cosas.

¿Qué es de la vida de David Meca?

La de un deportista retirado. Me formé gracias a una beca que me dieron en una universidad de Los Ángeles y estudié arquitectura y economía y ahora hago mis cosas con mis negocios, tengo una empresa pequeña de construcción, que es grande para mí pero pequeña en el mundo. No quiero ser el mejor arquitecto ni el mejor director ni nada, hago cosas que me gustan y me apetecen y ya está. Luego también hago conferencias de motivación, que es lo que más disfruto y en lo que me enfoco, y las hago tanto con altos directivos como comerciales o estudiantes universitarios.

Ha pasado de estar en todos los sitios a desaparecer del panorama mediático, ¿te costó asimilar que no hablaran de ti y no salieras en los medios?

No, al contrario. Fue una decisión mía y era algo que necesitaba y no porque estuviera agobiado o lo llevara mal, solo que necesitaba ese espacio para mí y ese espacio al final han sido ya casi 20 años disfrutando de una vida más normal y de la lejanía de los focos. Está muy bien tener tu momento, pero tenía claro que estaba en televisión porque era campeón del mundo o había conseguido un récord, pero una vez me retiraba era para hacerlo de todo. Mi vida cambió y tocaba disfrutarla con mi familia, amigos y ser libre sin tener todos los ojos encima como sí pasaba durante esos años.

David Meca impartiendo una de sus charlas. Imagen cedida por David Meca

En esos años en los que ibas a nadar ocho horas, ibas a la tele, ¿cuántas horas dormías?

Bastantes, incluso más que ahora. Tenía que dormir mínimo ocho horas por la noche y dos de siestas, mientras que ahora no me da tiempo a dormir la siesta nunca. Antes tenía una vida robótica de despertarme a las 4.40, ir a las 5 a entrenar, luego descansaba, desayunaba, iba a la universidad, volvías a entrenar, era un ciclo constante.

De toda su biografía y de todos sus éxitos hay uno que me deja loco, el de nadar 100km para unir Tenerife con Las Palmas en pleno Atlántico, ¿cómo se hace eso?

Con cabeza. Hay que estar preparado para hacer esas cosas a nivel físico porque son muchas distancias, aguas frías y tienes que estarlo, pero sobre todo mentalmente. Cuando llega la noche, el frío, te roza el neopreno, te tocan las medusas, vomitas porque te mareas cuando llega la noche y ahí es fundamental la cabeza.

Si pudiéramos volver en el tiempo, ¿lo volvería a hacer?

Sí, por supuesto que sí, e intentaría mejorarlo. Para mí ha sido muy importante. Ser campeón del mundo me daba prestigio y honor, pero conseguir estos retos me permitía ser el primero en lograr algo así y entrar en la historia y me daba notoriedad y espacio en la televisión para mis patrocinadores.

¿Se pagan más estas hazañas imposibles que ser campeón del mundo?

Es una combinación de los dos. Mis patrocinadores me apoyaban durante todo el año porque los retos deportivos me daban minutos en televisión, pero luego necesitaba las medallas. Podía presentar un programa o estar ahí, pero tenía que competir de verdad en estos torneos y eso siempre lo hice, en todas las competiciones que fui hice oro, plata o bronce. Esto de alguna manera me dio el honor y los retos la publicidad, no se entiende una cosa sola.

Echando la vista atrás y viendo los retos que hiciste, ¿crees que has puesto tu vida en juego?

Sí, porque los retos de las largas distancias los hacíamos en invierno. En verano teníamos las competiciones internacionales y los teníamos que hacer en invierno. Además, no íbamos mirando el tiempo, nosotros fijábamos una fecha un mes antes y convocábamos a los medios nacionales e internacionales ese día ahí y, estuviera como estuviera el mar, te lanzabas al agua, entonces no todos los días eran las mejores condiciones. Fue muy duro, se pasó mucho frío, las horas de noche eran muy complicadas y fue un poco locura, pero por suerte nunca pasó nada.

"Me dijeron que tenía artrosis" DAVID MECA

¿Cómo te han afectado para el presente a nivel corporal, notas el desgaste de esos esfuerzos?

No lo noto mucho, sí que me dijeron que tenía artrosis porque he movido más los brazos que el resto de personas de mi edad, pero no me duelen los hombros ni la espalda. Me he cuidado siempre mucho con descanso, estiramientos antes, después y durante todo el día. Por ejemplo, iba en el autobús y estaba estirando el pectoral, el bíceps, el tríceps, etc.

¿Piensas en que puedes tener una vejez complicada a nivel de articulaciones o desgaste físico?

Puede ser, sí, pero a día de hoy me comparo con gente de mi quinta y me veo muy bien. No sé lo que será el futuro e imagino que tendrá que pasar factura por algún lado, pero de momento con 50 años estoy bastante mejor que la media. Sobre todo, porque sigo haciendo deporte, me cuido y tengo una buena alimentación.

¿Compites a nivel amateur?

No, solo hago deporte sin competición. Desde que me retiré no he hecho nada, he hecho cosas con niños pequeños para apoyar, como imagen, etc, pero no quiero entrar en la dinámica de competir.

En tu biografía de tu página web pone que odiaba nadar de pequeño, ¿en qué momento le das la vuelta a la tortilla para pasar de odiarla a hacer 100km nadando?

Siempre la he odiado, no creo que haya habido un momento que me gustara. Era lo que había hecho durante toda la vida, se me daba bien e iba subiendo escalones pasando de ser campeón de Cataluña, luego de España, de Europa y llegar a campeón del Mundo. Cuando ves que se te da bien vas aguantando. Sabía que mi trabajo se acabaría en algún momento y que el tiempo que estuviera tenía que dedicarlo a ello.

David Meca, en la prisión de Alcatraz hace 25 años. Imagen cedida por David Meca

¿Pero si la odiabas porque sigues ahora con ella?

Odiar la natación no, lo que odiaba era levantarme a las 4:40 cada día, tener que hacer ocho horas diarias, estar en la piscina y que una persona te esté gritando a cada momento y tú con el corazón a 180 pulsaciones, pero soy un privilegiado porque el deporte y la alta competición es algo muy bonito. Lo que odias sobre todo es el sacrificio. Ahora tampoco me gusta nadar a diario dos horas, pero sé que lo necesito para mantenerme. Solo hago eso y pesas con los amigos, nada más.

Sobre el sacrificio que comentas, ¿dijiste que no muchas veces a salir un sábado por la noche con amigos?

No recuerdo eso, mis amigos eran todos del mundo del deporte. Desde los 13 años he estado en colegios deportivos y todos competíamos los findes, así que no tengo ese recuerdo. En California durante la universidad podía haber conocido a gente maravillosa y divertida, pero estás tan metido en lo tuyo que casi no tienes tiempo para darte cuenta que hay una vida detrás.

A veces sí que me arrepiento de no haber compaginado más las dos, ahí había gente que eran actores de Hollywood y de este estilo, pero yo estaba centrado en lo mío y ya está. Si lo hubiera hecho igual estaría en alguna fiesta ahora, quién sabe. Fui una vez a la casa de Drew Barrymore y estuve muy poco porque tenía que madrugar al día siguiente y me fui el primero. Sabiéndolo ahora habría apurado más.

"Odiar la natación no, lo que odiaba era levantarme a las 4:40 cada día" DAVID MECA

Tú te fuiste para Estados Unidos en 1993 con 19 años. Ahora, 31 años más tarde, el referente actual de la natación española, Hugo González, también está en EEUU, ¿por qué ha pasado casi un tercio de siglo y ser nadador de élite en España, entrenando aquí es casi imposible?

Porque necesitas ayudas y no solo económicas. En el instituto de EEUU ellos tienen piscinas olímpicas dentro del colegio, luego vas a la universidad y te becan si eres buen deportista. No tienes que hacer desplazamientos y puedes compaginarlo todo sin tener que hacer media hora en coche. Luego en el propio equipo en el que entrenas hay gente de mucho nivel, campeones olímpicos y cada día es una competición, entonces ahí es mucho más normal y más rápido mejorar que aquí.

En España tenemos que apoyar más al deporte y que las universidades tengan más instalaciones deportivas y ya no solo para sacar deportistas de alto nivel, si no que también para fomentar la salud de la gente porque el deporte es salud.

¿Has seguido los Juegos de París?

Sí, pero no soy de esos que aguantan todo el día delante de la televisión viendo la olimpiada. Iba viendo las noticias y conocer lo que ha pasado, pero sin estar 24 horas ahí pendiente. Me retiré y ya dije que no quería ser entrenador, federativo ni nada por el estilo. Me gusta el deporte, siempre será mi vida, pero hasta ahí.

¿Nunca se han puesto en contacto contigo instituciones, partidos políticos para tenerte a nivel deportivo?

Ha habido alguna propuesta, pero nada serio. Tenía muy claro que esta era mi vida y era la que quería, así que no.

¿Habrías nadado en el Sena?

Me hubiera encantado. El lugar era maravilloso y es una pasada cómo somos ahora con todo lo de la contaminación, el Sena se ha limpiado y se ha invertido mucho. Contaminado estaba el Nilo cuando nadábamos hace 30 años y de momento seguimos todos vivos. Por supuesto que es mejor que las aguas estén limpias, pero estoy convencido que no estaban muy, muy contaminadas.

Cada vez, lógicamente, se cuida más al deportista y es lo normal, lo que no era normal era que se disputaran dos pruebas cada año en El Cairo, en el Nilo. Eran muy peligrosos por la contaminación, con hierros saliendo del agua y se nadaba ahí. En París se han gastado muchísimo dinero y entiendo que pueda estar algo contaminado, pero los niveles serían mínimos porque se nadó.

¿Crees que naciste 10-12 años tarde? Si hubieras competido desde Londres 2012 probablemente su figura sería otra con, seguramente, varias medallas.

O igual solo cinco. No sabría decirte, soy campeón de Europa y del mundo y los Juegos es lo mismo porque compiten los mismos. Si hubiera ido igual hubiera ganado... o no, igual no lo habría hecho bien. Lo que soy es feliz por lo que he hecho, que es mucho más de lo que soñé de niño.

En el debate de mejores deportistas de la historia de España se habla de Nadal y Pau, pero también de figuras olímpicas como Saúl Craviotto, David Cal o la propia Mireia, pero nunca aparece tu nombre o el del corredor de ultratrail y alpinista Kilian Jornet, que este verano ha hecho historia rompiendo todos los registros de subir las cimas de más de 4.000 metros en Los Alpaes, ¿tiene la sensación de que se le desprestigia estas disciplinas a pesar de que tengáis récords únicos y casi inalcanzables?

Se tiene el apoyo de la gente que te sigue, pero sí que es verdad que la olimpiada tiene un marketing que no tiene otras cosas. He sido nadador de piscina de competición y sé el esfuerzo que tiene este tipo de pruebas, eso por supuesto, pero creo que el reconocimiento está y también el de la gente, que es el mejor. Tener una medalla de oro es muy bueno, pero tener el reconocimiento de la gente es lo más bonito y lo mejor.

En el caso de Kilian, un poco igual que el mío, es como que casi no se pueden medir estas hazañas con otras deportistas. Se miden por las barbaridades que se consiguen, pero como no hay tanto para comparar o no se conocen tanto se valoran menos, creo que van por ahí los tiros.