El día de su boda coincide con un partido del Real Madrid y lo que hace es para no creer

Hay gente que estaría dipuesta a todo por su equipo de fútbol, incluso a cancelar su propia boda. Esto es lo que hico un aficionado del Real Madrid este martes por acudir al partido de la UEFA Champions League contra el Borussia Dortmund en el en el Santiago Bernabéu.

Alan Reyes, un joven mexicano de apenas 22 años, contó este martes en El Larguero que cuando compró la entrada no se dio cuenta de que la fecha coincidía con el día de su boda. Sin embargo, lejos de vender la entrada a otra persona, prefirió cancelar la boda. "Coincidía con la boda. Entonces, inmediatamente, hice lo que hubiera hecho cualquier hombre fan del Real Madrid", afirmó.

"Llamé a la iglesia, cancelé la boda, la comida, la música y hasta la luz del sol por ver a mi Real Madrid", confesó a continuación. Reyes mostró al periodista de la Cadena SER Héctor González el diploma del cursillo prematrimonial que realizó con la que iba a ser su esposa, además de varias fotografías tanto de la iglesia como del restaurante en el que se iba a celebrar el banquete.

Tras esto, le preguntaron por su pareja y Reyes reveló que no sabe nada. "La que iba a ser mi novia no me ha hablado, dijo. Pero lejos de entender su enfado, el mexicano aseguró que tampoco va a estar yendo detrás de ella: "Como no me ha hablado, entonces yo tampoco le voy a rogar. Si me quiere, me perdona, porque ella desde siempre sabe que yo voy con el Real Madrid a muerte".

El Real Madrid protagonizó este martes una espectacular remontada en la segunda parte, a la que llegó con un 0-2 tras el descanso. Un triplete de Vinícius Junior (m.62, m.86 y m.93), un gol de Antonio Rüdiger (m.60) y otro tanto de Lucas Vázquez (m.83) cambiaron las tornas y dieron la victoria a los de Carlo Ancelotti.