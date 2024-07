El perro entrenador que hace terapia a los gimnastas de EEUU en las pistas de competición en los JJOO de París

Cerca de 13.000 deportistas están ya con la mente puesta en los Juegos Olímpicos de París, que arrancarán el próximo 26 de julio y se alargarán hasta el 11 de agosto. Junto a ellos, hay numerosos trabajadores que les ayudan a triunfar: entrenadores, utilleros, psicólogos... Son trabajos normalmente desempeñados por personas, pero siempre hay excepciones.

Beacon es un golden retreiver de 4 años que ha causado furor en las redes sociales desde que acompañó a la federación de gimnastas de los Estados Unidos (USAG) durante las pruebas preolímpicas celebradas hace dos semanas en Minneapolis para ayudar a los deportistas a controlar el estrés. Se puede decir que actúa como una "esponja emocional".

Con solo tumbarse y dejarse masajear la barriga, rebaja la ansiedad de quienes le rodean. "La ciencia muestra que acariciar a un perro o incluso ver a alguien acariciar a un perro, puede reducir la presión arterial y la ansiedad, ayudar a aumentar las hormonas del bienestar, la serotonina y la dopamina, y reducir los niveles de cortisol", asegura en ESPN su entrenadora Tracey Callahan Molnar, quien es también exgimnasta rítmica.

Cuando a alguien desconsolado o nervioso por un resultado, Beacon detecta su estado, se acerca y acompaña al deportista en su camino. Por ejemplo, según recoge The New York Times, supo consolar a las gimnastas que no lograron entrar en el equipo cuando se anunció la convocatoria. Se acercó a una de ellas que estaba llorando, lamió las lágrimas que caían por su mejilla y le hizo sonreír cuando le agarró una de sus pantuflas y trató de alejarse con ella.

Así, Callahan considera que la función del can es igual de importante que la de un utillero, preparador físico o cualquier otro miembro de la delegación norteamericana. De hecho, se movía por las instalaciones como uno más del equipo, luciendo una insignia que le identificaba como "El mejor chico".

Intento de llevarlo a París

A la delegación le gustaría poder contar con Beacon en los próximos JJOO, aunque saben que las probabilidades son escasas. "Estamos estudiando si puede ir a París. Como podéis imaginar, es un poco complicado", dijo a People un portavoz de US Gymnastics.

En cualquier caso, el animal ha sido de gran ayuda en las pruebas de selección y ha demostrado el papel que pueden jugar estos animales para ayudar a los deportistas. "Estoy orgullosa de que USA Gymnastics haya introducido la terapia con mascotas en el deporte, y no solo de que la haya introducido, sino de que realmente la haya adoptado y apoyado", puede leerse en la descripción de un vídeo publicada en la cuenta de Instagram dedicada a Beacon.