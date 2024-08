El 'Profeta' Reyes Pla se queda a las puertas de la final y consigue una histórica medalla de bronce

Medalla de bronce. 'El Profeta' Emmanuel Reyes Pla logra la primera medalla para el boxeo español en 24 años, tras caer ante Loren Berto en las semifinales de boxeo -92kg ante Loren Alfonso, azerí que comparte orígenes cubanos con Reyes y fue bronce en Tokio.

El combate ha tenido de todo, ha estado muy igualado, pero ha habido una gran polémica por la decisión de los árbitros de dar los dos primeros asaltos al rival del atleta español.

El Profeta' no podrá pelear por el oro en Roland Garros, aunque se adjudica el bronce. Una derrota, no sin polémica por las puntuaciones de los jueces, frente al azerbaiyano, bronce en Tokio y al que ya ganó en el preolímpico de Italia hace unos meses, le despierta del sueño. Alfonso fue el verdugo del español, aunque con un planteamiento mucho más rácano, frente a una propuesta activa y con iniciativa de Reyes Plá.

Como era de esperar, fue un combate muy tenso desde el principio, con el español marcando el ritmo en el centro del 'ring', con una buena posición de guardia y conectando buenas manos desde el inicio. Mientras, el azerbaiyano y su pose con los brazos bajos, se mostraba más contemplativo y menos activo, algo que le perjudicaba de cara a los jueces.

Y es que el que fue bronce en Tokio es un buen contragolpeador, y obligaba a Reyes Plá a estar muy atento a su mano izquierda. El español, que acabó el primer asalto con una tremenda derecha sobre el rostro, perdió ese envite inicial para los jueces, por un ajustado 2-3 en contra.

Reyes Plá, tras esa puntuación algo polémica, estaba obligado a remontar y darle la vuelta, manteniendo su posición de dominio del 'ring', ante un azerbaiyano muy rácano en su propuesta, aunque quizá algo más certero. Como en el primer asalto, el español terminó con un buen golpe con su derecha, pero los jueces volvieron a darle el 'round' a Alfonso de manera algo sorprendente.

"Me siento bien. No sé es lo que ven los árbitros. Se está cayendo el boxeo por los árbitros, no sé qué puntúan ellos. Pero bueno, esto contento porque he conseguido una medalla olímpica. Quería cambiar el color, pero los árbitros no me dejaron", ha relatado a los micros de Eurosport.

Emmanuel Reyes Pla ha señalado que "los árbitros son los que deciden siempre". "Vamos a ver qué pasa. Va a haber un descanso merecido y después veremos más adelante cómo va la vida", ha asegurado.