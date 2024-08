Entrevista a Javier Soriano, la voz 'viral' de la natación junto a Julia Luna: "Yo no soy ningún fenómeno, la clave es ella"

Son, Juegos tras Juegos, una de las parejas triunfadoras de la delegación española sin necesidad de alzarse con una medalla. Porque lo logrado por Javier Soriano y Julia Luna va más allá del triunfo. Son la puerta mediática de TVE para abrir su deporte, la natación, a decenas, cientos de miles, por momentos millones. Una voz viral que no deja de resonar en redes sociales, como lo hace la mítica narración del oro de Mireia Belmonte en Río 2016.

Para Javier Soriano (Madrid, 1980), un gusto pero nada que le haga perder el rumbo al comentar un deporte que define como "pasión desde niño". Este antiguo campeón de España de 50 y 100 metros mariposa, con experiencia internacional, desvía todos los elogios recibidos hacia su compañera de micrófono, Julia Luna, una de las grandes del periodismo deportivo en España. "La importante es ella, que es una santa, yo le interrumpo, salto..." cuenta humilde.

La charla, a su vuelta de París, nada entre dos aguas. La comunicativa y la de hacer balance de la actuación española, que ha sido "un pelín peor de lo esperado", sin la muy posible medalla de Hugo González en 200 espalda y sin presencia de élite más allá del doble diploma del nadador del Canoe. Con todo, pone en valor algunos debuts ilusionantes de jóvenes como Emma Carrasco, Laura Cabanes o Carmen Weiler.

Poco, en verdad, tirando de numeros. Sabe que en la natación española hay cosas que fallan "y no es por talento ni por instalaciones ni por técnicos, que hay de nivel". Se detiene, en lo que llama "lucha de egos" y "guerras internas" en la natación española... "los mismos males que cuando estaba yo hace décadas". Sus Juegos han sido, sobre todo, los de Léon Marchand, un "genio" de un talento descomunal apoyado en "las cuatro claves del éxito" que no terminan de armarse aquí.

España sale de la piscina de París sin medallas en natación y sin apenas presencia en finales, aunque se han visto brotes verdes en juventud. ¿Con qué sensación te vas?

Como exnadador reconozco que mi opinión es bastante sesgada y tiro hacia el deportista, porque yo lo he sufrido, así que intentaré hablar de forma objetiva. Si vas a los datos, España ha estado un pelín por debajo de lo esperado. En un escenario muy positivo se podría pensar en medalla en los 200 espalda, haber arañado alguna final en 4x100 libre masculino, que nos faltaron cuatro centésimas, quizás un 1.500 mejor de Carlos Garach, que lo hizo muy bien en 800 y 400 pero no tanto en la larga...

Pero ha habido cosas muy positivas, Jessica, Laura Cabanes, Emma Carrasco... semifinalistas sin bajar sus marcas, pero ahí. Y en muchos casos con mucha juventud y mucho futuro. Realmente si conoces cómo se gestionan las competiciones, tampoco ha sido una gran decepción, hemos estado ahí más o menos.

Se esperaba mucho de Hugo tras su oro y plata mundiales en Doha 2024 y las marcas que hizo recientemente en los 'trials' españoles. ¿Cómo le viste?

Yo con él no he tenido un trato directo. Primero hizo un buen 100 espalda, en su nivel, sexto. En los 200 había muchas esperanzas por su Mundial, la marca de los trials españoles unas semanas antes... y había unas expectativas que yo comparto, la de verle en medalla. Pero a veces olvidamos que coger una medalla es muy difícil. Tener marcas cuenta poco, pesa más la mentalización. No es lo mismo nadar sabiéndote el mejor que sabiendo que no eres el mejor de todos esos. Mañana Hugo, u otros compañeros, compiten en otra prueba y seguro que bajan marca.

Hugo González de Oliveira, en París 2024 Getty Images

Pero esto no es de Hugo. Que hablamos de medallas con mucha facilidad, pero un genio de la espalda como Ryan Murphy no llegó a la final en la que sí estuvo Hugo. Caeleb Dressel no se metió en la final de 100 mariposa siendo un monstruo y haciendo luego el relevo que hizo. Hugo hizo sus marcas, pero encontrar ese plus y adaptarte a todo lo que venga es muy, muy dificil. Te lo pueden hacer genios como Léon Marchand, capaz de ganar con cinco tácticas de carrera diferente, pero hay menos Léon Marchand de los que pensamos

Hablemos de Léon y otros supernadadores. Él, Katie Ledecky, Ryan Murphy... evidentemente nacen con un talento, pero también se hacen. ¿Cómo es o cómo debe ser la gestión de unos talentos tan inmensos?

Muchos factores. Humildemente, conozco bien la natación tanto en la piscina, que llegué a internacional y a un nivel decente (no hace mención a que ganó varios campeonatos de España), como fuera y todos los expertos coinciden en que hay que tener un talento natural. Luego obvio, hay que entrenar mucho, pero ojo, entrenar bien, encontrando a tu entrenador. Léon va con Bob Bowman y le va perfecto, pero otros no han rendido con él.

En España quizás haya una lucha de egos y en vez de trabajar como país trabajamos de forma individual, con unas guerras internas de que mi nadador es más que no favorecen

Una tercera pata es el deportista, cuánto estás dispuesto a renunciar por unos objetivos que es muy difícil que consigas. Léon te confiesa que no ha tenido vida. No salir con amigos, no irte por ahí, seguir entrenando día tras día. Esto es fácil decirlo pero a la hora de hacerlo es muy difícil y más durante años. Y hay otro factor, que tu familia entienda el sacrificio que llevas. Por ejemplo, el padre de Léon ya fue finalista olímpico y evidentemente sabe lo que le toca hacer a su hijo.

¿Y a nivel país, en España qué nos falta para darle un impulso a la piscina? Porque somos un país de agua y sólo hay que ver el palmares en waterpolo, vela, piragüismo, sincronizada... para darse cuenta

En España lo que falta es que esas cuatro patas trabajen juntas. Tenemos buenas instalaciones, hay talento, hay buenos técnicos, no creo que seamos peores físicamente... Quizás haya una lucha de egos y en vez de trabajar como país trabajamos de forma individual, con unas guerras internas de que mi nadador es más que no favorecen Seguimos arrastrando los mismos males que hace décadas, cuando empezaba yo con 15 años y ya tengo 44.

De esos 44 llevas ya unos cuantos siendo sensación junto a Julia Luna en las retransmisiones de natación en TVE. Sólo por Twitter te llegarán infinidad de comentarios. ¿Ese seguimiento, viral podríamos decir, os gusta, os mete presión o ni lo tenéis en cuenta en el día a día?

Puedo hablar por mí y te digo que me da exactamente igual en mis comentarios. Aunque no soy de redes, tengo Twitter y obviamente me llegan más cosas positivas que negativas, y gusta, pero no es algo que me preocupe. A mí la natación me encanta desde niño y es que es mi pasión.

¿Cuál es el secreto de saber compaginar esa pasión, con información, ritmo y entretenimiento?

Lo más importante aquí es Julia, que jamás me ha dicho nada de mi forma de comentar. Es una santa, a veces la interrumpo, le quito no sé qué, pero ella mantiene el equilibrio y gestionar ese todo que no es fácil. Parece una tontería pero ponte tú dos horas con ritmo, con pasión.

En la natación yo no soy una especie rara, hay muchos como yo. Los tiempos en natación son más predecibles de lo que pueda parecer

Y obvio, comentar una final es precioso y fácil, incluso, pero cuatro series de 1.500 no es nada fácil hacerlo sin que se te caiga todo y Julia es muy buena también en eso y sabe cuándo meter preguntas, meter historia, datos...

Circula por redes constantemente vuestra narración del oro de Mireia Belmonte en los 200 mariposa de Río 2016. En la previa tú decías 'si pasa el 100 en un minuto clavado, es oro'. Lo pasó en un minuto clavado... y ganó el oro. ¿Cuántas horas, meses, años hay detrás de saber eso... especialmente sabiendo que tú no llevas papeles?

Yo no llevo papeles nunca porque entorpecerían mi labor. Los datos, las presentaciones son más rol de Julia. Yo llevo 40 años casi viendo natación. Te digo que desde que competía de niño, porque al terminar mis pruebas yo me quedaba a ver el resto de compañeros.

Pero en la natación yo no soy una especie rara, hay muchos como yo. Los tiempos en natación son más predecibles de lo que pueda parecer. Y que es mi pasión. Tengo grupos de chat con amigos en los que seguimos hablando de parciales, de referencias... Lo que es una pasión, no hago nada excepcional.