Kylian Mbappé se va con la nariz rota del debut de Francia en la Eurocopa 2024 

El debut de Francia en la Eurocopa 2024 ha salido más caro de lo que se esperaba. Pese a la victoria de la selección de Didier Deschamps, con gol en propia puerta de Austria, el seleccionador galo no sabe si podrá contar con Kylian Mbappé para el partido del viernes contra Países Bajos.

El delantero fue sustituido en el minuto 90 después de golpearse la nariz con el hombro del austriaco Kevin Danso al tratar de cabecear un saque de falta tirado por Antoine Griezmann. Mbappé abandonó el terreno de juego con una fuerte hemorragia y después, en rueda de prensa, las declaraciones de Deschamps no auguraban un diagnóstico positivo: "Kylian no está bien. No puedo decir más. Su nariz no está bien. Es complicado. Ésa es la mancha negra de esta noche", dijo el seleccionador francés.

Minutos después se confirmaba el diagnóstico: Mbappé tiene la nariz rota. Según el diario L'Equipe, el atacante del Real Madrid abandonó el estadio Merkur Spiel-Arena en una ambulancia que lo iba a trasladar hasta un hospital de Düsseldorf en el que deberá pasar por quirófano en las próximas horas.

"La lesión de Mbappé es lo malo de esta noche", señalaba Deschamps en declaración a los medios de comunicación, apuntando la posibilidad de que el delantero francés tenga que abandonar la competición: "Con Kylian, la selección francesa siempre es más fuerte. Si las noticias no van en esa dirección, lucharemos sin él. Kylian es Kylian. En cualquier equipo en el que esté, el equipo es más fuerte", añadió.

Francia y Mbappé ganan con fortuna

Una acción individual de Kylian Mbappé, imparable por la banda derecha del ataque francés para Phillip Mwene, se transformó en el único gol del debut de los 'Bleus' en la Eurocopa de Alemania 2024. Entre el golpe de fortuna y el despeje fatal de Maximilian Wöber contra su propia portería para marcar el 0-1 con el que el equipo francés se ha llevado los primeros tres puntos de la fase de grupos del campeonato.

Entre el golpe de fortuna y el despeje fatal de Maximilian Wöber contra su propia portería, Francia se estrenó con victoria (0-1) en el campeonato europeo. "Es bueno haber presionado al rival, haber abierto el marcador. Podríamos y deberíamos haber gestionado mejor algunas oportunidades. En general el partido ha sido positivo. La calidad y el talento están ahí, es importante, pero tenemos que mantener esta solidaridad, entre los que empezaron y los que se sumaron", explicó el seleccionador francés después de lograr ante Austria su victoria número 100 al frente de Francia.

Sobre la actuación de N'Golo Kanté, mejor jugador del partido, Deschamps destacó que estaba seguro de que había recuperado sus condiciones físicas. "Tiene inteligencia táctica, capacidad de recuperar balones, de proyectarse. Estaba radiante". Con este resultado, Francia y Países Bajos dominan el grupo D, con tres puntos de ventaja sobre Austria y Polonia.