La vida en la Villa Olímpica, por el hockey masculino: "Es todo muy bestia"

La magnitud y relevancia de los Juegos Olímpicos, por mucho que siempre sea algo que destacan todos los deportistas que los pueden vivir, es algo difícil de explicar. Igual que el tamaño del complejo donde residen y pasan buena parte del tiempo los deportistas: la Villa Olímpica.

En esas más de 50 hectáreas distribuidas en Saint Ouen, Saint-Denis y L’Ile Saint-Denis, los deportistas, además de las habitaciones dobles que tienen con sus compañeros de equipo, cuentan con todo tipo de comodidades, desde salas de estar, zonas recreativas, parques con jardines para pasear, gimnasios, comercios, una clínica médica o un comedor que servirá hasta 60.000 comidas diarias.

Uno de los que debuta en París en unos Juegos Olímpicos es el joven jugador de la selección masculina de hockey Bruno Font, que reconoce que no era consciente de lo que significaba estar en una Villa Olímpica hasta que pisó por primera vez el suelo parisino: “Piensas que es algo enorme, pero es que luego la realidad es mucho más diferente porque todavía es mayor”.

El catalán está disfrutando de la mejor experiencia deportiva de su vida, igual que su compañero Gerard Clapés, de 23 años. "Ha sido el sueño que siempre he tenido desde que soy pequeño. Estaba emocionado de jugar un partido olímpico y esto está siendo algo increíble que estoy disfrutando muchísimo", confiesa.

Ellos, igual que muchos deportistas, no solo están cumpliendo un sueño por disputar unos Juegos, si no que también están conociendo en la Villa Olímpica a ídolos que hasta ahora solo podían ver por la televisión, como por ejemplo Rafa Nadal o Carlos Alcaraz, que han sido los grandes reclamos desde el día uno. "Es todo muy bestia", dice un asombrado Clapés.

"El comedor y el gimnasio son espacios comunes, muy grandes y en los que cabe todo el mundo. Ahí o en casi cualquier otro punto de la Villa casi puedes coincidir con los deportistas de otros países. Es que es algo único", afirma un todavía asombrado Font.

Muchos han aprovechado para pedir esa foto deseada, así lo cuenta Clapés: "A Carlos y a Rafa le hemos pedido foto. También al tenista Zverev, o vimos a los del Dream Team del baloncesto estadounidense".

Gerard Clapés con Rafa Nadal. Imagen cedida por Gerard Clapés

Precisamente, ver a LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry y compañía el día de la ceremonia inaugural es de "lo más bestia que nos ha pasado". "Antes veía mucha NBA", comenta el español.

Font también alucinó al poder verlos los jugadores de NBA por el tamaño que tienen y por todo lo que mueven. "Sorprende por lo alto y lo grande que son, van con cuatro o cinco personas de seguridad y verlos así de rodeados y protegidos con ese tamaño impacta mucho, se armó un show tremendo. Me hizo mucha ilusión verlos", dice casi como si fuera un niño pequeño viendo a los Reyes Magos.

A pesar de esta admiración, él confiesa no ser muy fan de pedir fotos por el hecho de no molestar a los deportistas, ya que "llevan 30 fotos hechas cuando los veo y aún les quedan otras tantas".

Deporte, mucho deporte

¿Qué hace un deportista durante el tiempo libre que tiene entre los partidos o eventos de su competición? La primera respuesta, y la más fácil, es la de descansar, recuperar muscularmente con sesiones más leves, tratar de desconectar y eliminar los nervios típicos de los Juegos Olímpicos. Además de continuar entrenando.

Para ello todo tipo de opciones, aunque la más repetida, por lo menos entre los jugadores de la selección masculina de hockey, es la de seguir viendo deporte. "Durante los ratos libres en los que no entrenamos o no preparáramos nuestros partidos vemos otros deportes juntos. Si juega España de lo que sea y no tenemos nada que hacer lo vemos", afirma Font.

El fisio de la selección, Xavier Bosch (de rojo) y el jugador Alejando Alonso con Carlos Alcaraz. Imagen cedida por Xavier Bosch

El joven talento español hasta detalla que cuentan con un proyector al que conectan un ordenador y con otra pantalla para poder ver los máximos eventos en directo. "Por supuesto vemos mucho hockey, casi todos los partidos, pero también hemos visto los de Nadal, Alcaraz, antes el torneo de rugby 7.... vemos lo que haya", concreta Clapés.

Otra opción que también han hecho es la de coger una bici e ir a una especie de local común en el que coincides con otros deportista o jugar al tenis de mesa, futbolín, a la Play Station, etc.

"También aprovechamos para hablar con la familia y los amigos, que están fuera de la Villa y solo tienes 30 minutos para verlos cuando terminan los encuentros", rematan.

Sin duda una experiencia única que nunca olvidarán.