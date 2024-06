Maialen Chourraut: "En mis anteriores cuatro Juegos sólo estuve en una inauguración; no es compatible con competir al día siguiente"

Su nombre es sinónimo de competitividad, de éxito. Decir Maialen Chourraut (Lasarte, San Sebastián, 1983) es decir mucho. A días de competir en sus quintos Juegos Olímpicos, la palista vasca busca su cuarta medalla.

Lo hace a los 41 años cumplidos y ajena a cualquier polémica detrás de una renuncia casi obligada por las circunstancias. Máxima favorita a ser la abandera española, Chourraut lo descartó por debutar apenas horas después. "La ceremonia de inauguración no es compatible con competir al día siguiente", expone desde París, rememorando que de sus anteriores cuatro Juegos sólo en uno acudió a la apertura.

Su cabeza está a otra cosa. Básicamente, al canal olímpico donde se entrena estos días y desde donde atiende a El HuffPost, con una dosis extra de motivación por la reciente medalla de plata obtenida en la Copa del Mundo en Cracovia. La triple medallista olímpica en slalom entre Londres 2012 y Tokio 2020 quiere más.

Pese a la percepción de que Maialen y otros compañeros de "esta generación dorada" (Saúl Craviotto, Teresa Portela...) son infinitos, la vasca asume con resignación que "el final está cerca", pero también que "ya hablaremos" de ese asunto. Aunque admite estar preparándose para que el futuro cambio de vida "no sea muy duro", el aquí y el ahora deportivo no da espacio a otros pensamientos que París, su campo de regatas... y otra medalla que dedicar a su hija Ane.

Estás a las puertas de tus quintos Juegos Olímpicos. ¿Cómo están siendo estas últimas semanas tras el reciente impulso en Cracovia?

Ya metidos en esa recta final. Actualmente estamos entrenando en el canal olímpico de París para ir haciéndonos a él, motivada. Estoy hasta el 12 de junio. Luego volveremos unos días a casa y marcharemos a París poco antes de la inauguración. Queda poco y queda mucho a la vez.

Llegamos a París tras una olimpiada distinta, de sólo tres años. En el caso de deportistas veteranos se hablaba de una 'presión' por aguantar la distancia entre Tokio y París. ¿Tú has sentido esa presión de llegar o has podido disfrutar el camino hasta hoy?

Yo disfruto el camino, pero te reconozco que el de Tokio se me hizo muy largo. Fueron cinco años muy largos. Este, por suerte, ha sido perfecto. Te diré que no he notado diferencia porque haya sido un año menos, no se me ha hecho ni corto ni largo.

Maialen Chourraut, con su oro en el podio de Río 2016 Jamie Squire vía Getty Images

El 'camino' nos lleva al siguiente paso. ¿Te ronda la cabeza la retirada, llegas a mirar a Los Ángeles o ahora no quieres pensar en nada que no sea París?

Obviamente, mi final está cerca. Me lo he planteado muchas veces, pero cuando sea, será. Ahora mismo, a las puertas de París, mi cabeza está en vivir el presente porque para nada me sirve pensar en el futuro. Cuando sea la ocasión diré 'el momento ha llegado', pero hoy no está en mis pensamientos. Cuando llegue sí intentaré que el cambio de vida no sea algo muy duro.

Tú, como tus compañeros Saúl Craviotto o Teresa Portela, formas parte de una generación de oro del piragüismo español. Pero qué hay detrás de todos esos éxitos que vemos cada año en Europeos, Mundiales, Copas del Mundo o Juegos?

Vivimos una época dorada del piragüismo, pero es el resultado de años de trabajo y de buen hacer silencioso. En piragüismo David Cal nos abrió el camino; pero en la especialidad de slalom Jordi Sangrá nos mostró con su diploma en Atenas que nosotros también podíamos estar ahí. Pero también Xabier Etxaniz [su esposo y entrenador] años atrás. Hay una implicación total de mucha gente que contagia.

Conversando con otras deportistas que han sido madres, la tendencia generalizada es que echaron en falta una referencia de deportista que da a luz y vuelve al máximo nivel en su campo. ¿Tú cómo llevaste dar ese paso dentro del mundo del slalom?

Yo cuando decidí ser madre no sabía cómo iba a organizar el día a día, pero sí sabía que se podía hacer. En mi caso sí tenía referentes en el mundo del slalom. En los Juegos de 1996 y 2000 el slalom los gana la checa Štěpánka Hilgertová, que fue una gran piragüista, pero también madre joven y consiguió ser doble campeona tras el parto.

Otro ejemplo que a mí me sirvió es el de Jessica Fox, quizás la mejor de la historia. Ella tenía dos años cuando su madre [Myriam Fox-Jerusalmi] quedó tercera en Atlanta 96. Yo las tuve como referentes de que se podía hacer.

Tu debut en París llega con una renuncia, la de no poder ser abanderada del equipo español. ¿Te costó dar el paso? ¿Has recibido críticas por tu decisión?

Es una decisión personal. La ceremonia de inauguración no es compatible con competir al día siguiente. Yo en mis anteriores cuatro Juegos Olímpicos sólo he estado en una ceremonia, porque competía tres días después y me parecía contraproducente para mi rendimiento. Este año, que compito al día siguiente estaba claro que debía dar prioridad a mi máximo rendimiento. La veremos por la tele y disfrutaremos, aunque no sé si podré quedarme hasta el final.

Más allá, no creo que se vaya a hacer una utilización política, pero cada uno hará lo que quiera. Estamos para ir creciendo como sociedad.

Visto tu caso, ¿crees que el COI debería modificar algo el calendario para que la mayoría de atletas puedan asistir a la inauguración sin el miedo por competir horas después?

Yo creo que no hay que cambiar nada, a mí me parece correcto que sea así, la verdad. Unos deportistas podrán y otros no; nosotros ya vivimos con la emoción de estar en los Juegos, así que no creo que haya que cambiar nada.

No tiene sentido una ceremonia de inauguración varios días antes. En la vida siempre habrá momentos donde tengamos que elegir.

¿Has organizado en tu mente ya cómo serán esos días en París? Con una experiencia de casi dos décadas ¿haces algo especial para llevar mejor el tiempo?

Yo estaré en la Villa Olímpica. Es una gozada sentir esa convivencia con tantos deportistas, ese día a día en el comedor...

Luego en la habitación no hay mucho secreto. Cada temporada hacemos muchas concentraciones y esto viene a ser lo mismo. Entrenamiento, recuperación, alimentación. Por raro que parezca, básicamente consiste en organizarse bien, porque tampoco hay tanto tiempo para hacer otras cosas.

Además de tu carrera en el agua, llevas tiempo formándote fuera, con un grado en Turismo. ¿Te lo planteas como una manera de garantizarte el futuro?

Ahora mismo no estoy estudiando, pero es un paso que empecé a dar porque es importante formarse para lo que nos venga después y para uno mismo, para tener otras pasiones.

No podemos estar solamente enfocados en el presente. Yo animo a todos los deportistas a que den ese paso en su formación y en su vida.