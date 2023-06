Racismo en la final de la ACB: James Nnaji, increpado a su llegada al WiZink Center

James Nnaji, pívot del FC Barcelona Baloncesto, se bajó ayer del autobús que lo llevaba junto a su equipo al Wizink Center con una idea en la cabeza: cerrar la final de la Liga Endesa y proclamarse vencedores por la vía rápida de la ACB.

Sin embargo, lo que se encontró el equipo blaugrana fue un grupo de aficionados madridistas que los recibieron con gritos de "negro de mierda", "rata apestosa", "perros" o "Barça racista, España es madridista", como se puede ver en un vídeo publicado en Twitter por el periodista de Catalunya Radio, Ernest Macià, que recoge el instante en el que los jugadores de Sarunas Jasikevicius llegaban al pabellón madrileño.

Después de lograr el título de la Liga Endesa, el entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, alabó el trabajo de sus jugadores, pero lamentó los insultos racistas que recibió James Nnaji a la entrada del Wizink Center. "Es una cosa lamentable, no puede ser. Escucho mucho hablar sobre Vinícius y ahora tenemos que hablar sobre lo que pasa aquí. Esto tiene que parar ya", comentó tajante.

"Esto no va con los valores del Real Madrid y con sus seguidores y tenemos que estar muy enfadados. Esto no puede ser, me da igual que sea un jugador del Real Madrid o del Barça o de otro equipo, no puede ser, hay que controlar esto y pelear contra esto y lo vamos a hacer porque más importante que el título es esto", reiteró.

"No he hablado con James de esto. No sé cómo está, sinceramente. Es una cosa muy grave en este mundo, sobre todo que cuando le pasa a tu gente es algo más sensible. Esto es grave, queremos mucho a James, es un chico estupendo y queremos parar esto y que se hable de ello", concluyó el entrenador blaugrana en sala de prensa.