La clave de su decisión, el papel de su mujer, su autocrítica...: los titulares de la primera entrevista a Sánchez

No se va. Se queda. Y tras hacerlo público en una comparecencia que ha tenido al límite a España este lunes por la mañana, horas después ha sido momento de afrontar las preguntas. Pedro Sánchez ha concedido su primera entrevista, a La1 de TVE, tras confirmar que sigue como presidente del Gobierno.

Superado su periodo de cinco días para "parar y reflexionar" ante los "ataques" a su mujer y a su entorno, Pedro Sánchez ha querido responder las preguntas del medio público en una esperadísima entrevista no exenta de polémica, tras las denuncias de ERC y PP por "electoralismo".

Estas son las grandes reflexiones que ha dejado Pedro Sánchez en TVE:

Sobre la gestión de la carta y su reflexión

"Mi mujer y yo llevamos diez años de acoso y la denuncia de Manos Limpias fue la gota que colmó el vaso".

"Estos cinco días han sido muy gratificantes. No los olvidaré en lo político y en lo personal".

"Escribí la carta a solas. Mi mujer conoció el contenido de la carta después de que yo la publicara".

"Yo escribí la carta a solas, pero mi mujer fue la primera que me dijo que no dimitiera".

"Cuando publiqué la carta el miércoles no pensaba en dimitir, pero luego sí lo pensé".

"El momento clave en mi decisión es la madrugada del sábado tras la movilización en Ferraz y el Comité Federal del PSOE".

Sobre 'la máquina del fango'

"Hoy se ha sabido que la mal llamada policía patriótica espió a mi entorno. Espero que este tema no quede impune".

"Esto siempre ha pasado cuando gobierna la izquierda, con González, con Zapatero, la diferencia es que hoy los instrumentos para destruir al adversario y demonizarlo son mayores: redes, IA, digitales...".

"La maquina del fango tiene claro su objetivo, situarme a mí como el enemigo público número 1".

"Tenemos que actuar como sociedad porque esto no me afecta sólo a mí personalmente".

Las movilizaciones han servido para abrir un debate necesario en las democracias contemporáneas. ¿Qué hacer ante la mentira, la crispación o la insidia? Creo que estos cinco días no sólo los necesitaba yo, también la ciudadanía".

Sobre la autocrítica

"Una autocrítica que me debo hacer es no haber sabido actuar antes ante este problema. Ha habido una pandemia, una guerra en Ucrania, una crisis... y no he prestado la suficiente atención a uno de los grandes problemas de la democracia de todo el mundo".

En relación a los bulos y el lawfare contra Podemos: "Lo he dicho, mi autocrítica es no haber visto lo suficiente la envergadura del desafío que tenemos. El vicepresidente Iglesias o la ministra Montero sufrieron bulos, como Mónica Oltra, Ada Colau, Carmen Calvo, mi esposa...".

Sobre su plan de regeneración

"Si hoy aparezco con un plan de regeneración democrática la ciudadanía hubiera visto una 'maniobra'".

"Hay que denunciar los bulos y la desinformación".

"El PP y Vox se hacen eco de los bulos de estos digitales. Los miembros de esos medios acaban en tertulias, esparciendo sus bulos... al final somos todos víctimas".

"A mí me gustaría encontrar una solución de la mano del PP (al bloqueo del CGPJ). Pero si ese bloqueo continúa, tendremos que buscar entre todos una solución".

"Voy a hablar con el señor Feijóo sobre esta regeneración, aunque escuchándole ya sé por dónde va a ir, esta persecución se va a redoblar".

"Estoy dispuesto a liderar la regeneración democráctica, no a monopolizarla".

Sobre la ausencia de preguntas en su comparecencia:

"Estoy aquí respondiendo preguntas ahora, mañana estaré en otro medio...".

"Quería venir a la televisión pública porque hay que reivindicar la información como servicio público".

Sobre el futuro legal de su mujer

"Confío en la Justicia y en que todo esto se archivará porque no hay causa".

"A mi esposa y a mí estoy seguro que nos van a llamar a la Comisión del Senado. Iremos y explicaremos lo qye haya que explicar".

"La España por la que lucho, del siglo XXI, es una España en la que las mujeres no tengan que renunciar a su carrera por su marido".