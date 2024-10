Rafa Nadal anuncia su retirada: "Me ha tomado tiempo"

Rafa ya tiene la fecha definitiva. El mallorquín que pasará a la historia como uno de los mejores tenistas del mundo ha anunciado su retirada definitiva del tenis este jueves. Lo ha hecho en sus redes sociales con un gesto que es habitual en el rey absoluto de la tierra batida. Con un agradecimiento, "mil gracias a todos", un mensaje de gratitud en distintos idiomas acompañado del vídeo en el que da la agridulce noticia que ya se venía esperando.

Con todo, a Nadal aún le queda un 'último baile', que se reserva para representar a España una última vez en tierras malagueñas. La Copa Davis será la última vez en la que podamos ver en directo al icónico tenista en el plano competitivo.

"Me retiro del tenis profesional. La verdad es que han sido dos años difíciles estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones", con estas palabras, intercaladas por imágenes de sus comienzos y carrera, Nadal ha expuesto que era el momento tras analizar el rendimiento de los últimos dos ejercicios, salpicado de lesiones a las que se ha enfrentado tratando de no perderse las grandes competiciones.

"Es una decisión que evidentemente es difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar", ha desvelado quien ha logrado conquistar la friolera de 22 grand slams, solo superado por su gran rival Novak Djokovic en el último año. Los dos únicos capaces de llevarse tres grandes en un mismo año sin importar la superficie de la pista, arrasando sobre todas ellas.

"Cerrar el círculo": representando a España

Este noviembre, en las finales de la internacional Copa Davis, Nadal tratará de materializar un triunfo con el mismo sabor a lo que se logró también en tierras andaluzas en 2004. "Me hace mucha ilusión que mi último torneo sean las Finales de la Copa Davis y representando a mi país, es cerrar el círculo ya que una de mis primeras alegrías fue la final de Sevilla en 2004", ha detallado Nadal.

"Me siento súper afortunado por todas las cosas que he podido vivir. Quiero agradecer a toda la industria del tenis, a todas las personas que engloban", ha señalado Nadal refiriéndose directamente "a mis rivales", de los que ha aprendido y ha compartido grandes momentos juntos.

Ese círculo del que habla el tenista se cerrará no solo tras esos 22 grand slams. Detrás queda una carrera histórica de 22 años en los que también ha sumado un auténtica lista de vértigo de 92 títulos ATP.