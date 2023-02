Tebas se pronuncia: "Las facturas, los pagos y los conceptos son muy elevados, no me vale con una notita"

La noticia que lleva ya dos días rodeando el mundo del deporte continúa dejando declaraciones de todos los protagonistas y responsables del fútbol español.

Las informaciones, publicadas por SER Catalunya y ampliadas por El País, señalaron pagos desconocidos del F.C. Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Enríquez Negreira cuando este ocupaba aún el cargo.

En estos pagos, y de acuerdo con la información contrastada y publicada por El País con facturas y documentos que así lo atestiguan, el club catalán habría pagado hasta siete millones de euros a la empresa DASNil 95 SL, de Enríquez Negreira desde el año 2001 hasta 2018, coincidiendo con la salida de este del CTA, por unas "asesorías verbales" según el responsable arbitral.

Tras el descubrimiento de estos pagos, exárbitros, exvicepresidentes y multitud de personalidades relacionadas con el mundo arbitral, que coincidieron en la etapa de Negreira, han mostrado su asombro y rechazo al conocer estas noticias, manifestándose en radios y cadenas de televisión muy críticos con el comportamiento de Enríquez.

Pero en todo este enjambre de rumores, noticias y especulaciones acerca de qué buscó el Barça con esos pagos, faltaba el pronunciamiento del presidente de La Liga, Javier Tebas, quien ya afirmó en los últimos días que es prácticamente imposible que el Barcelona pudiera perder la categoría o se le pudieron imponer sanciones deportivas.

Tebas no descarta personarse si llega a juicio

En la Ciudad Deportiva del Espanyol, con motivo de la presentación de LaLiga Genuine, el presidente de la competición ha querido mostrar su parecer ante los hechos acaecidos en las últimas horas.

En primer lugar, ha querido aclarar que La Liga no tiene margen de maniobra a la hora de sancionar deportivamente al club catalán porque "los hechos han prescrito en el ámbito deportivo (actualmente son tres años), aunque sí penalmente", algo que ha repetido hasta en cinco ocasiones durante la rueda de prensa, por lo que no cabe sanción deportiva posible para el F.C. Barcelona.

La Fiscalía no investiga porque sí, es la Agencia Tributaria la que comunica unos hechos. No hay una conspiración de Madrid, son hechos objetivos que investiga la Fiscalía". Javier Tebas, Presidente de La Liga

Pese a esto, ha exigido que se aclare todo aunque ha recordado que los procesos judiciales son lentos y "no se puede especular y crear incertidumbre". Además, ha añadido que hay que dejar trabajar a la Fiscalía pero que, si no se hubiese personado, La Liga lo habría hecho como acusación particular penalmente, no deportivamente.

"Evidentemente hay que estudiar a qué se corresponden las facturas porque las cuantías y los conceptos son muy extraños y elevados y hay que llegar hasta el final", han sido las palabras de Tebas.

"A mí no me vale con una notita o un comunicado"

Tebas también ha confesado haber hablado con los responsables arbitrales de aquella época: "He hablado con ellos y me han negado que sufrieran ningún tipo de presiones. Me han dicho Negreira no tenía ninguna trascendencia en la toma de decisiones".

También ha tenido unas palabras para las cuatro Juntas Directivas del Barcelona que dieron luz verde a estos pagos: "Me cuadra más que vendiese humo y los directivos ingenuos del Barça cayeran en la trampa. Pero hay que llegar hasta el final, a mí no me vale con una notita o un comunicado", ha confirmado.

Finalmente, ha dicho que "sea cual sea la resolución, si se demuestra que Negreira ha estafado tendrá que pagar las consecuencias. Del mismo modo, si es el Barça quien ha cometido irregularidades tendremos que asegurarnos de que paguen todos los directivos y presidentes implicados" ha concluido.