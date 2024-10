Soy subcampeona en París y busco patrocinador porque "no me da": la 'otra' carrera de Marta Francés

Se le ve sonriente desde lejos. El gesto de quien sabe que con la plata en los Juegos Paralímpicos y el subcampeonato europeo logrado semanas después, "casi todo el trabajo" está hecho. Pero falta la guinda, un Mundial de triatlón adaptado que se disputa en casa, en Torremolinos. Y por ello no falla a su sesión de entrenamiento.

Antes de darse a las series de velocidad, Marta Francés (Puertollano, Ciudad Real, 1995) ha quedado con El HuffPost a las puertas del Retiro. Un marco incomparable para hablar de éxitos, de retos y de algo sobre lo que no se suelen abrir tan sinceramente los deportistas de élite, la pelea por buscar patrocinadores para poder permitirse el día a día. "Y sin caer en la penita de siempre", añade la triatleta de categoría PTS4 por una discapacidad adquirida que afecta a la parte izquierda de su cuerpo a raíz de un tumor en el cerebelo en plena adolescencia.

Un anuncio en redes publicado por Marta Francés, integrante del CAR de Madrid, fue la 'excusa perfecta' para tratar eso "que sólo hablamos de puertas para adentro". La angustia económica por algo tan simple, o no tanto, como no tener bicicleta para entrenar mientras le reparan los daños tras una caída.

Inconvenientes que rompen de raíz la rutina de una deportista de élite que sabe que puede ofrecer "imagen" y una "lucecita" con la que "crecer social y mentalmente" hasta ser vista "de igual a igual".

Vienes de la plata en París 2024 y en el Europeo mientras apuras para el mundial, aparte todo el boom mediático, premios... y de repente un anuncio en tus redes sociales. "Busco patrocinadores" para aguantar el día a día. No es habitual que un deportista de élite lo exponga tan abiertamente ¿Cómo surge esa idea y cómo está siendo esta gestión?

Me hizo muchísima ilusión que me entrevistáseis justamente por este gran problema que me atañe a mí, pero también a otros compañeros. Y es lo que siempre hablamos de puertas para dentro en casa 'es que no me llaman', 'es que al final la vida económicamente me pago yo', los viajes...

La Federación te paga alguno de los viajes, pero si hay, ponte, siete viajes al año, te pagan tres... los otros cuatro te los costeas tú. Yo tengo la beca ADO, pero claro, para vivir en Madrid, pagar un alquiler, agua, luz, gas, comida, viajes de competición... y el material de competición, que en el caso de triatlón es carísimo, pues no me da.

Si quiero vivir de un deporte siendo medallista, en mi caso paralímpica en los Juegos de París, creo que el techo lo he alcanzado. ¿Entonces, qué más tengo que hacer para conseguir esos patrocinios? Al final, pues bueno, mi representante y yo lo hablábamos y dijimos 'vamos a ponerlo públicamente a ver qué pasa'. Y mira, vosotros nos contactasteis (risas).

Cambiemos el rol por un momento, paso de periodista a empresario. Sé que has ganado una medalla en París y otras en europeos, copas del mundo, pero pienso en clave de producto. ¿Qué le puedes ofrecer a mi empresa?

Sobre todo, imagen. Una mujer deportista, con una discapacidad adquirida, con una historia detrás de superación, en cuanto a enfermedad, pero también a nivel personal, yo creo que puedo ofrecer a cualquier tipo de empresa ese empuje. Para crecer en el ámbito social, crecer también mentalmente, yo creo, porque al final necesitamos conocer otros tipos de historias que nos que nos ayuden a impulsarnos y que nos motiven, sobre todo porque el día a día no es fácil ni para una empresa, ni para un deportista ni para nadie.

La subcampeona paralímpica de triatlón PTS4, ante nuevos retos CARLOS GARCÍA

Al final hay que sacar ganas de muchas veces donde no hay para luchar por el día a día. Entonces yo creo que esa 'lucecita' sí que la puedo ofrecer yo. Y bueno, pues yo estaría encantada de darla.

Ahora mismo, entre entrenamientos y premios podemos ver tu imagen en una campaña de Décimas. Entiendo que es algo anterior a tu anuncio. Tienes además, otras pequeñas colaboraciones. ¿A día de hoy para qué da con esos patrocinios limitados? Entiendo que no es suficiente para ese 'día a día' que comentas.

No lo es. Bueno, en cuanto a Décimas, no es un patrocinio, sino un trabajo particular como modelo con entrevistas y fotos dentro de un programa con varios compañeros olímpicos para ser imagen de esta campaña. Aparte de que es una marca top, había una remuneración y creo que es un trabajo muy acorde a lo que hago yo y dije que sí.

Más allá, yo ahora mismo sólo tengo un patrocinador económico. Lo puedo decir, son 300 euros al mes, con lo cual me da para unas zapatillas de entrenar. Los que corréis sabéis lo que cuestan, así que ahí se van (risas). El resto es la beca ADO que os comentaba y luego patrocinios pero a nivel de material, como New Balance, Spiuk u Orca. Y por supuesto, detrás está la Fundación Deporte sin Barreras, que sí que me ha ayudado este año, por ejemplo, a conseguir una bici, que yo siempre he tenido sólo una porque son muy caras.

Por ponerlo en contexto, mi bici tiene ya seis años, que me la compró mi padre en su momento y ya va dando problemitas lógicos; cuando me toca llevarla al mecánico es que no tengo bici para entrenar. Y como ninguna marca de bicicletas me ha querido patrocinar, ahí ha aparecido la Fundación Deporte sin Barreras, que siempre me ha querido ayudar, y consiguió que BH le vendiera más barata una bici a ellos y ellos me la han cedido a mí. Entonces de esa manera tengo dos bicis por lo que pueda surgir.

Hablamos de patrocinios, de imagen de marca y esto me lleva a preguntarte por una palabra que sé que odias. Tú y la inmensa mayoría de los deportistas adaptados. Eso del 'mérito'. Más allá del trato social que aún queda, ¿has sentido que alguna marca se te ha acercado con ese cierto paternalismo de la pena?

Sé a lo que te refieres perfectamente. Mira, no se me han acercado a nivel de patrocinio, pero sí se me han acercado para charlas o para entrevistas o para premios. De hecho he rechazado varios premios y lo siento mucho porque lo hacen de buena fe, pero cuando empiezan con esa frase de 'tienes mucho mérito', 'es que madre mía con lo que has pasado, es que 'a dónde has llegado sabiendo todo lo que has pasado'...

A ver, está muy bien que te lo digan a nivel de cariño, pero que me gustaría que algún día nos considerasen a los paralímpicos como olímpicos, que somos lo mismo al final, ¿eh? Y que mi historia que hay detrás sirva de motivación, no para dar pena.

En los recientes Juegos de París 2024 se igualaron las recompensas en España para los medallistas olímpicos y paralímpicos. Tu plata suponen 48.000 euros. ¿Se sabe cuándo los cobrarás, de qué forma?

Mentiría si te digo cuándo lo voy a cobrar, porque no lo sé. Yo sé que me corresponden 48.000 € y el Comité Paralímpico es una empresa particular, o sea, tiene que pagar ellos. No es parte del Estado, pero no lo sé bien si me lo pagarán a final de año o ya será para 2025. Lo único que sé es que me lo tienen que dar.

Lo cierto es que se ha trabajado muchísimo por esta igualdad de la medalla en España. Lo ha trabajado sobre todo el Comité Paralímpico Español y más que el cuándo yo transmito el agradecimiento porque por fin nos van a pagar lo mismo.

Pero tú misma dices que no sabes cuándo te va a llegar ese dinero y los gastos continúan...

Sí. Y suena un poco a broma, pero lo cierto es que en casa yo estoy esperando también a ver cuando recibo ese dinero para intentar pagar una entrada de un piso, que todavía no he sido capaz de independizarme debido a todo lo que contamos de la falta de patrocinios. Y bueno, quiero ese pellizquito para intentar pagar la entrada de un piso, pero no puedo poner fechas porque no sé cuándo me lo van a pagar.

¿Has tenido ya algún correo, algún contacto de empresas interesadas?

No, no, para nada. De hecho, sí que sé que ese mensaje lo ha leído mucha gente, porque si te viene abajo los me gustas, pero no me contactan como tal. Al final seguimos con lo mismo, no, 'qué mérito tienes', 'qué bien todo lo que has hecho' pero no dan el paso de 'venga, yo voy a apoyar'.

Me hablas del futuro, de ese piso que quieres comprarte, pero voy más allá. Tu aparte de tu carrera deportiva estás labrando un perfil profesional alto, con formación deportiva y etológica, dos mundos no muy relacionados, diría. Para una deportista paralímpica de élite como eres ¿hay futuro en el deporte una vez te retires?

Yo creo que sí si tú has querido personalmente trabajártelo, pero ya no sólo para paralímpicos sino olímpicos, cualquier deportista de élite.

Cuando estamos centrados en la competición, un objetivo tan alto como una medalla olímpica, necesitamos el 100% nuestro tiempo para dedicarnos a entrenar y descansar, comer bien... Vivimos por y para eso y no podemos meter un trabajo adicional. Pero siempre digo que yo no estoy entrenando 24 horas al día, o sea, yo tengo horas libres. Esas horas las puedo invertir en formarme, porque el día que me retire voy a agradecer un montón esas horas que dediqué a formarme y es lo que sigo haciendo a día de hoy.

Voy por mi tercer máster, o sea que bueno, creo que hasta que me retire no voy a parar de estudiar. Y he visto también a otros compañeros que no decidieron lo mismo que yo y a día de hoy no saben qué van a hacer cuando se retiren. Yo eso sí que lo veo un problema, porque del triatlón no, no se vive; si llegas arriba bueno, pero si no, imposible.

Incluso gente que ha ganado medallas en Juegos le cuesta encontrar un futuro...

Sí, exacto. Hay gente con medallas que decidió no tirar por el camino de estudiar y no tiene qué hacer después. Quizás hacerse entrenador de tu pueblo, del club donde te conocen, pero es lo que yo siempre digo, con lo cara que está la vida, si quieres tener una familia como es mi caso, no es viable.

El sueldo que te puede dar ser entrenador en un sitio pequeñito no es para mantener una familia. Allá cada uno con sus decisiones, pero es verdad que a mí me ha motivado muchísimo el luchar ese futuro.

Momento de la entrevista en mitad del Retiro CARLOS GARCÍA

Sobre esa idea de saber cómo está la vida y ser consciente de la situación, ¿la sociedad es consciente de las necesidades y exigencias de un deportista paralímpico de élite? A veces da la sensación contraria.

Yo creo que no. Se está luchando, no puedo decir lo contrario, pero ahora que vengo de vivir en la Villa Paralímpica, que fue la misma que la Villa Olímpica, no se nos considera igual, no se nos ve igual para nada.

Seguimos como anteriormente decíamos, dando como esa 'penita' de qué bien que una persona con silla de ruedas esté compitiendo en en París, pero es que no podemos verlo así, Tenemos que verlo como otra persona que está compitiendo en París y punto. No hay más adjetivos. Tenemos tanta lucha por delante para conseguir que nos valoren por igual el esfuerzo deportivo, ya no el que tengamos que hacer nuestra vida personal, que cada uno tendrá su historia.

Yo entreno en el CAR de Madrid y podría decir que mitad y mitad somos paralímpicos y olímpicos y ahí dentro sí que nos vemos todos iguales, nos hablamos igual. Estoy en la sauna con una chica de judo y me cuenta su vida y yo la mía. Ahí sí que somos iguales, pero sales a la calle y no. Nos queda trabajar muchísimo en esto.