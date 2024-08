Vega Gimeno: "A la gente que no le gusta el 3x3 no voy a obligarles a verlo, que vean otros deportes"

Vega Gimeno se colocó en el podio la medalla de plata que acababa de ganar, resopló y una sonrisa espontánea e imborrable se reflejó automáticamente en su cara. Era imposible ocultarla. Esta valenciana de 33 años se llevó entonces las manos a la cara sin creerse el metal que le colgaba del cuello, miró hacia su izquierda y vio a Sandra Ygueravide, su infatigable compañera de batallas en el baloncesto 3x3, visiblemente emocionada observando la medalla que también le acaban de dar. Ambas automáticamente se fundieron en un emocionante abrazo.

Ellas, junto a Gracia Alonso de Armiño y Juana Camilion, habían logrado minutos antes una histórica medalla de plata para el baloncesto español en la rompedora modalidad del 3x3. A pesar de perder la final contra Alemania (17-16), su camino en los Juegos Olímpicos de París quedará guardado para siempre.

A esta cita llegaron tras clasificarse en el Preolímpico con una canasta de espaldas y en el último segundo de Alonso de Armiño. El destino entonces ya enviaba las primeras señalas de que tenía grandes planes para ellas, pero ha sido en la capital francesa cuando se han superado todas las expectativas. A pesar de que casi nadie contaba con que hicieran algo importante, vivieron una fase de grupos con idas y venidas provocadas por una igualdad que se vaticinaba desde el principio y que provocó que acabaran segundas.

El destino había vuelto a ser caprichoso y el desempate por puntos con Estados Unidos, Canadá y Australia las colocó en semifinales. Ahí fueron ellas las que dieron un puñetazo en la mesa y derrotaron a las estadounidenses. En la final perdieron el oro, pero han conseguido enganchar al público a una modalidad cargada de interrogantes y rodeada de voces críticas procedentes de los más puristas del mundo del baloncesto.

Gimeno sigue en una nube, tal y como cuenta a El HuffPost horas después de ganar la plata. La valenciana pudo haber puesto en París el broche dorado a una carrera pionera. De momento reafirma su retirada del baloncesto de 5x5 tras un brillante ciclo en Casademont Zaragoza, pero mantiene la puerta más que abierta a una posible continuidad en el 3x3.

Enhorabuena a ti y a todas, ¿os creéis ya lo que habéis conseguido?

No, no, estamos flipándolo todavía hasta el punto de que llevamos la medalla a todos los lados. Es que ni planeado podría haber acabado así todo.

¿Ha sido noche larga?

Me encantaría decirte que lo hemos celebrado por lo más alto, pero nada más lejos de la realidad. Llegamos a la Villa muy tarde, hubo mucha atención a los medios, rueda de prensa, controles de dopaje y llegamos casi a las 3 de la mañana. Fuimos a cenar al restaurante, que es 24 horas, y luego a la habitación a ducharnos y a intentar calmar los ánimos. Al final hemos dormido muy poco, pero no por fiesta.

Tocará entonces celebrarlo en España.

Sandra y yo nos quedamos unos días más en la Villa para poder disfrutar de ella, ver otros deportes, hacer turismo, etc. Este miércoles vamos a apoyar al equipo femenino del 5x5.

¿Cómo has vivido esta primera experiencia olímpica?

Ha sido toda una montaña rusa, ha estado todo igualadísimo cada día y no veníamos con expectativas de esto. Íbamos día a día, vimos que estábamos ganando partidos, que podíamos estar en cuartos, luego nos plantamos en semis… Ha sido cada día como una competición nueva.

¿Cuándo pensáis por primera vez que de verdad podéis optar a medalla?

Te diría que el sábado, que fue cuando pasamos a semifinales directamente. Es verdad que el día que ganamos a Australia y Canadá jugamos muy bien ante dos de los mejores rivales, pero cuando tuvimos ese pase directo a semifinales es cuando vimos que sí que podríamos conseguirla.

Hay un momento muy bonito en el que nada más recibir la medalla te abrazas con Sandra, ¿qué os decís?

No nos dijimos nada, fue la sensación de vivir la emoción del momento. La miro alucinada por tener una medalla de plata colgada en el cuello y entonces veo a ella que está igual. Fue por la emoción de vivirlo juntas.

Vega Gimeno, durante un partido en estos Juegos Olímpicos. Getty Images

Estuvo el rey Felipe VI presente en la grada, antes había ido a veros la reina Letizia, ¿qué os han ido diciendo?

Estaba muy contento, muy alucinado por la disciplina, que nunca la había visto en directo y le sorprendió mucho por lo divertido y rápido que era todo. Nos dijo que lo habían pasado muy bien y lo habían disfrutado a pesar de haberlo sufrido. También vino otro día la reina Letizia y nos dijo lo mismo, que desconocía esta disciplina y que le había encantado y que le parecía muy atractivo para el público.

¿Os ha llegado la sensación de que esto del 3x3 ha enganchado a mucha gente porque ayer estaba todo el mundo pendiente de vosotras?

Nos está llegando un poco más ahora. En competición estás muy concentrado en todo y un poco en la burbuja de la villa y ahora que hemos acabado, estamos leyendo más las redes y sí que estamos sorprendidas, pero estamos muy contentas de que sea así. Una de las cosas atractivas es que es muy dinámico, hoy en día lo queremos todo muy inmediato y al momento y el 3x3 te da eso, aparte de que te tiene agarrado con la adrenalina a tope porque pasa todo muy rápido.

El 3x3 sigue recibiendo críticas por parte de la gente más tradicional del mundo del baloncesto, ¿qué tiene que decir Vega Gimeno a toda esta gente?

Nada, que no lo vean y que sigan viendo el 5x5. Yo a la gente que no le gusta no voy a obligar a que lo vean, que vean otros. El deporte está para disfrutarlo y no está para otras cosas y al que no le guste que no lo vea y que siga viendo el baloncesto tradicional, que también es muy bonito. De momento los que estamos locos por el 3x3 vamos a seguir defendiéndolo.

¿Duele perder el oro cuando se tuvo posesión para ganar?

La verdad es que no. Me gustaría decir que sí por el sentimiento, pero acabó la final y la sensación fue muy gratificante. Nunca me había pasado y quizás perder el oro fue la derrota más dulce de mi carrera por ser una medalla olímpica, yo pensaba que me iba a doler más.

Hablando del partido, empezáis 0-3 y os ponéis 10-6, ¿llegáis a pensar que tenéis el oro?

Lo tuvimos bastante controlado, pero durante el partido no piensas en voy a ganar el oro, solo buscas mantener la ventaja. Alemania no regala nada y eran conscientes de que se iban a meter en partido en un momento u otro y al final el oro es merecido porque han hecho un torneo espectacular.

¿Sois conscientes de que sois el primer equipo español en eliminar a Estados Unidos en baloncesto en unos Juegos Olímpicos?

No lo sabía, pero es que le pusimos mucho corazón, ganas y mucha cabeza. Supimos llevar muy bien el partido y a ellas sí que les pudo faltar un poco de experiencia y calma y nosotros sí que la tuvimos.

En la televisión no se pudo ver, ¿qué se dice en ese último tiempo muerto sin entrenador?

Estamos muy acostumbradas a no tener entrenador. Somos Sandra y yo las que decidimos qué jugar y cómo hacerlo y eso hablamos en los tiempos muertos. No estaba hablado de antemano, fuimos viendo el partido, cómo estamos cada una y se decide en el momento.

Ahora a otro tema importante, ¿te has replanteado seguir?

Nada, en el 5x5 nada, pero en el 3x3 dejo la puerta abierta porque seguramente sí que siga. Tengo torneos, tengo el Europeo, en septiembre está el women series. Son otros tiempos en el 3x3, otros meses y se irá viendo.

Las jugadores del 3x3 abrazadas durante estos Juegos Olímpicos. Getty Images

¿Entonces te podemos ver en Los Ángeles 2028?

Madre mía Los Ángeles, si es que acabamos de terminar París. De momento te digo que voy a ir mes a mes, no año a año.

Llevas representando a España en 3x3 desde 2015 donde conseguisteis un bronce europeo, ¿se puede decir que el 3x3 sin Vega Gimeno no sería el 3x3 en España?

Tampoco es eso, pero es verdad que llevo muchos años y tengo la suerte de poder haber ido creciendo de la mano.

¿Cómo has notado la evolución de esta modalidad en España?

Respecto al nivel sí que ha mejorado mucho, pero luego en cuanto a visibilidad no, ha crecido muy poco a poco. En cuanto a apoyo de federaciones tampoco, ha ido también poco a poco, aunque ahora sí que es verdad que estos últimos años sí que nos han apoyado. El empujó necesario a la disciplina fue cuando se hizo olímpico y estoy segura que en Los Ángeles se aumentará el número de equipos y ves que se va viendo una línea ascendiente.