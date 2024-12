Almería empieza a arrancar sus plantas de pimientos y piensa en la sandía

La producción de pimientos en Almería ha estado marcada por las altas temperaturas del comienzo de la campaña y por la elevada incidencia en los cultivos de la plaga de Thrips parvispinus.

Dimitri Calabrese, de Hortoverde Nature S.L., ha destacado en una entrevista con FreshPlaza que ese segundo factor, el de la plaga, ha provocado que haya “productores de pimiento que ya están pensando en arrancar las plantas y preparar el terreno para plantar sandía”.

“Hemos vuelto a ver, como me han trasladado algunos productores, que es un problema serio; de hecho, si no consiguen sacar una solución efectiva en lucha integrada, muchos agricultores se plantearán si poner o no pimiento la próxima campaña”, ha destacado el experto en referencia a la plaga.

Calabrese ha explicado al respecto que “el trips provoca unas manchas oscuras y rugosas en la superficie de los pimientos, generando un daño que es estético, pero que hace que no se puedan comercializar para fresco”.

“Nosotros trabajamos con supermercados las primeras categorías, pero también hacemos una línea específica de segundas categorías para ciertos clientes, y ellos tampoco aceptan el pimiento afectado por el Thrips parvispinus, por lo que, en todo caso, tenemos que desviar toda esa producción para industria, con unos precios mucho menores que en el mercado fresco”, ha detallado el miembro de Hortoverde Nature S.L.

“En El Ejido, además, hubo una granizada a finales de octubre que afectó a diversas producciones, por lo que, seguramente, tanto los afectados por el granizo como aquellos productores que han tenido o estén teniendo una incidencia alta de Parvispinus, ya estarán pensando en terminar con pimiento para, cuando sea la fecha, plantar sandía”, ha añadido Dimitri Calabrese.