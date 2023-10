Badajoz se queda sin el plan Amazon

Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

El centro logístico de Amazon en la Plataforma Logística de Badajoz no abrirá al menos los próximos dos años, aunque la Junta de Extremadura seguirá trabajando para que el proyecto vea la luz "lo antes posible".

De este modo lo ha señalado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, quien ha informado de que este pasado martes se ha reunido con responsables de Amazon para abordar la situación exacta del proyecto empresarial, y que éstos le comunicaron que la empresa no dispone de una fecha de apertura, algo que supone una "expectativa truncada".

Así, la decisión de Amazon se produce, según informaron sus responsables al consejero, debido a al "reajuste en sus previsiones de crecimiento de negocio en Europa sobre el plan inicial de expansión basado en cifras de venta del periodo Covid", lo que lleva a que la empresa "no dispone de una fecha de apertura del centro en Badajoz" y que "al menos en los próximos dos años no procederán a su puesta en funcionamiento".

En todo caso, en rueda de prensa este miércoles en Mérida, y tras reconocer que "las empresas están sometidas a muchos condicionantes y deben tomar decisiones complejas", el consejero ha subrayado que la Junta de Extremadura va a seguir trabajando para que este proyecto pueda ver la "luz lo antes posible".

¿Qué ha cambiado en los planes de Amazon para Badajoz?

En concreto, en cuanto a las claves del cambio en las expectativas de la expansión de Amazon en Badajoz, el consejero ha indicado que la empresa ha comunicado a la Junta que "en estos momentos la coyuntura mundial hace que trasladen que no sería rentable abrir el centro por la falta de negocio suficiente como para que fuera rentable", aunque "no descartan su apertura en el futuro", y han dejado "constancia clara de que al menos durante los próximos dos años no se va a abrir el centro".

En cuanto a las instalaciones con las que ya cuenta Amazon en Badajoz, Santamaría ha explicado que, una vez que en su momento la Junta vendió "a precio de mercado" el suelo de la Plataforma Logística, el centro de Badajoz es propiedad de dicha empresa y que "lo tiene mantenido y vigilado y está a disposición de la compañía para el momento en que decidan ponerlo en funcionamiento".

Finalmente, y tras subrayar que "hay que ser comprensivos con la empresa", a la que "tiene que salirle la cuenta de resultados" y, por ello, "de momento hay que esperar", el consejero ha incidido en que seguirá trabajando la Junta en "cuidar" a las empresas y autónomos para que crezcan, y para atender a todos los "grandes" proyectos industriales en la región, como la fábrica de diamantes de Trujillo o la gigafactoría de baterías de Navalmoral, sobre los cuales ha incidido en que no hay "por qué dudar".