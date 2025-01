El famoso financiero que predijo la crisis de 2008 se pronuncia y no augura nada bueno: llega el gran colapso

Conocido por haber advertido de la crisis financiera de 2008 y por ser el autor de un best seller como Padre rico, padre pobre: qué les enseñan los ricos a sus hijos acerca del dinero, ¡que los pobres y la clase media no!, el empresario e inversor estadounidense Robert T. Kiyosaki ha vuelto a encender las alarmas.

En su cuenta de la red social 'X', antes conocida como Twitter, el gurú financiero ha lanzado un mensaje contundente: "El gran colapso está aquí”. En su publicación, Kiyosaki arremete contra la Reserva Federal, el Tesoro de los Estados Unidos, los bancos y Wall Street, a los que acusa de imprimir dinero sin control, lo que, según él, solo empeora la situación económica.

En su mensaje, Kiyosaki animó a sus seguidores a invertir en activos que considera seguros, como el oro, la plata y el bitcoin. Según su análisis, estos bienes no pueden ser devaluados por los bancos centrales, a diferencia del dólar estadounidense. “Cuando se imprime dinero falso, los ricos, que poseen activos reales, se hacen más ricos, mientras que los pobres y la clase media, que ahorran en dinero falso, se empobrecen debido a la inflación y los impuestos”, explica. Su consejo: "Deja que la inflación te haga más rico, no más pobre. Ahorra en oro, plata y bitcoin. El crash ya está aquí”.

Aunque sus palabras resuenan entre inversores y seguidores, no son pocos los que las reciben con escepticismo. Desde 2011, Kiyosaki ha pronosticado múltiples colapsos financieros que, hasta la fecha, no se han materializado como él había previsto. En julio de este año, aseguró que la historia estaba a punto de vivir su mayor desplome económico, afectando no solo a las bolsas, sino también a los mercados inmobiliarios, de bonos e incluso a los metales preciosos y el bitcoin, activos que él mismo defiende.

Más recientemente, en noviembre, afirmó que el sistema financiero ya estaba colapsando. Sin embargo, un seguidor en redes sociales señaló un dato revelador: desde que Kiyosaki empezó a alertar de una caída catastrófica, en 2011, el índice S&P 500 ha alcanzado múltiples máximos históricos, desafiando sus sombrías predicciones.

A pesar de su historial de declaraciones alarmistas, Kiyosaki sigue acumulando una audiencia fiel que valora sus análisis como una guía en tiempos de incertidumbre. Mientras tanto, los mercados permanecen atentos a cualquier indicio de desestabilización, conscientes de que, aunque el catastrofismo de Kiyosaki no siempre acierta en tiempos, sus mensajes reflejan preocupaciones reales sobre la inflación, la deuda y la sostenibilidad del sistema financiero global.