Adiós a la Coca-Cola: un movimiento de la famosa marca en toda Europa amenaza con su extinción en los supermercados

Durante décadas, Coca-Cola ha reinado en las estanterías de los supermercados de todo el mundo. Su sabor, su característico color rojo y su receta secreta la han convertido en una de las bebidas más icónicas del planeta. Sin embargo, algo parece estar cambiando. Por primera vez en mucho tiempo, una cadena europea de supermercados le ha plantado cara a la multinacional estadounidense. Ha ocurrido en Suecia, donde uno de los gigantes del sector ha decidido cortar por lo sano con la compañía de refrescos al no transigir con las nuevas condiciones de compra impuestas por la empresa, según Presse Fotos.

La cadena en cuestión es ICA, el mayor grupo de distribución minorista del país. En las últimas semanas, ha dejado de incluir varios productos de Coca-Cola en los envíos que salen de su almacén central hacia más de 1.200 tiendas repartidas por toda Suecia. ¿La razón? La compañía estadounidense anunció que iba a subir los precios que cobra a sus distribuidores. La cadena sueca se negó a aceptar ese cambio y como no alcanzaron un acuerdo, la dirección del grupo sueco ha limitado el suministro de algunos productos de la marca estadounidense desde su central logística.

Thomas Sannelius, propietario de un supermercado ICA en la ciudad sueca de Bankeryd, fue uno de los primeros en notar esta medida, según ha dicho al diario sueco Expressen: "No se ha llegado a un acuerdo con Coca-Cola durante las negociaciones, así que hemos decidido eliminar parte de sus productos de nuestras estanterías". Aunque cada tienda tiene la libertad de seguir comprando refrescos directamente a la marca, el grupo sí ha recortado su distribución.

La dirección de la cadena lo confirmó también en un comunicado, en el que aclaró que la medida se aplicaba únicamente al surtido común: “Hemos optado por mantener una gama más reducida de sus productos en nuestro surtido, ya que no hemos alcanzado una visión compartida durante las negociaciones”. Sannelius, por su parte, no se mostró muy preocupado por la reacción de los consumidores. Al contrario, aseguró que hay "marcas competidoras que se venden bien” y que pueden ocupar sin problema ese espacio en las estanterías. En su opinión, la retirada parcial no solo trata de contener el precio sino que también intenta marcar una línea clara frente a subidas que consideran injustificadas.

Ya ocurrió algo similar en España



Este no es un caso aislado. En enero de 2024, Carrefour dejó de vender productos de PepsiCo en sus supermercados de Francia, España, Italia y Bélgica, también por un desacuerdo en los precios. La medida afectó a marcas tan populares como Pepsi, Lay’s, Doritos, 7Up, Lipton o Alvalle, que desaparecieron de los lineales de sus establecimientos.

El pulso duró tres meses. En abril de ese año, Carrefour y PepsiCo alcanzaron un acuerdo que permitió que los productos regresaran primero a los estantes de Francia y, en mayo, también a los de España. Según publicamos en su día, el pacto se cerró después de que el fabricante de refrescos y snacks aceptara una rebaja de los precios, algo que la cadena de distribución alimentaria francesa se anotó como una victoria para sus consumidores.

Por ahora, Coca-Cola no ha detallado cuánto pretende subir sus tarifas ni si el conflicto se extenderá a otros países. Pero en Suecia ya se ha tomado una decisión y si otras cadenas de supermercados en Europa siguen sus pasos, la bebida más famosa del mundo podría dejar de estar tan presente donde siempre lo ha estado.