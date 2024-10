El mercado del aceite de oliva español está a punto de romper

Westend61 VIA GETTY IMAGES

El aceite de oliva refinado podría desaparecer. La oferta no satisface la demanda a la desmesurada demanda. Las industrias refinadoras se preocupan por encontrar un aceite que no existe, además de asumir los gastos y compromisos en relación a la distribución para envasar los aceites de oliva suaves e intensos.

Según el portal web Olimerca, las cifras que se manejan en el sector en la actualidad "siembran numerosas dudas" por lo que puede pasar en las próximas cuatro o seis semanas.

La demanda de aceite refinado en el mundo está comprendidos entre un 35-45% del consumo total de aceite de oliva. "Se necesitan en torno a las 970.000 toneladas al año, lo que significa un consumo de 80.000 toneladas mensuales", reza la publicación.

"Una demanda difícil de cubrir si tenemos en cuenta que las existencias de aceite de oliva de la pasada campaña se situaban en 160.000 toneladas a finales de septiembre, con lo que las cuentas no salen", lamentan los expertos. Además, confirman que "no hay aceite lampante, no hay aceite virgen extra viejo y lo poco que queda de la pasada campaña es virgen".

La publicación confirma que hay dos alternativas como solución, "o refinar aceite de oliva virgen extra nuevo o dejar de refinar". "La elección no es fácil con unos precios de comercialización tan altos", concluyen.