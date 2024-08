España destrona a Italia y bate récord en un nuevo ranking del aceite de oliva

Nuevo hito en las exportaciones de aceite de oliva español. Más allá de liderar las ventas en Estados Unidos, por primera vez en la historia en el país norteamericano se ha pagado más por el aceite de oliva procedente de España que por el procedente de Italia.

En concreto, según los datos del U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, el precio medio del ‘oro líquido’ español importado por Estados Unidos entre los meses de enero y junio de 2024 se ha cifrado en 8,81 euros por litro, mientras que el del aceite de oliva italiano se ha situado en 8,62 euros por litro.

Tal y como recoge el medio especializado en oleicultura Olimerca, este hecho es especialmente relevante si se tiene en cuenta que fue la comunidad italoamericana la que introdujo el consumo de aceite de oliva en Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del XX.

De hecho, hasta el año 2014 España no logró el liderazgo en el mercado estadounidense, desbancando a Italia en cuanto a cantidad de aceite de oliva importado por el país norteamericano.

Sin embargo, lo que se resistía era que los estadounidenses valoraran más el aceite de oliva español que el italiano, algo que al fin se ha conseguido en las exportaciones del primer semestre de 2024.