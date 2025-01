Espantada de la empresa encargada de explotar el megayacimiento de petróleo a las puertas de España

Podría conocerse como el petróleo de Schrödinger. Dicen que está ahí pero nadie sabe realmente si está o no. Nos referimos a un supuesto yacimiento petrolífero submarino no muy lejos de las Islas Canarias, en aguas marroquíes, un pozo, dicen, con capacidad para 1.000 millones de barriles, que se traduciría en miles de millones de euros. Pero, como cuentan en MotorPasión, nadie sabe realmente si existe de verdad o no.

Todo comenzó en 2022, cuando la compañía británica Europe Oil & Gas dijo haber descubierto en la cuenca marroquí de Agadir una enorme reserva de petróleo. El problema es que poco después la empresa renunció a su extracción. Debían comenzar a perforar varios pozos, pero según declaró su CEO, no consiguieron socios para financiarlo la prospección.

Según asegura el citado medio, hay quien dice que en realidad todo fue una estrategia de la compañía para lograr financiación. Desde la Asociación de Geólogos y Geofísicos Españoles de Petróleo, de hecho, dijeron que la noticia de que existía en esa zona todo ese petróleo era en realidad falso.