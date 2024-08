Ganz Mavag mueve ficha y acude al Supremo contra el 'no' a la OPA sobre Talgo

Iñaki Berasaluce/Europa Press via Getty Images

Continúan los movimientos del grupo húngaro Ganz Mavag después de que el Gobierno de España noquease la OPA hostil lanzada sobre Talgo apuntando a motivos de "seguridad nacional" de esta empresa estratégica. El consorcio ha adelantado este viernes recurrirá al Tribunal Supremo para solicitar la nulidad del veto, una batalla legal en la que también reclamará indemnizaciones por daños y perjuicios causados por la decisión.

Dicho movimiento se traducirá en la interposición de un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal español. Una medida más que previsible después de ayer por la tarde el consorcio húngaro confirmase que retiraba su Oferta Pública de Adquisición (OPA), necesario para reclamar ante la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC).

Y representa, también, una forma de centrarse en la batalla legal que se ha abierto en todos los frentes -el doméstico y el comunitario- y que no supone que Ganz Mavag vaya a renunciar a volver a lanzar dicha OPA en el futuro.

Ganz: "No existen razones fundadas para la oposición del Gobierno de España"

En este sentido, desde el consorcio húngaro -en el que hay presencia de un fondo estatal de la Hungría del ultraderechista y populista Viktor Orban- han insistido en que el veto acordado en el seno de la Junta de Inversiones Exteriores -organismo que lidera el Ministerio de Economía- "carece de la más mínima motivación y produce al oferente la más absoluta indefensión".

No se han quedado ahí y han desplegado las que con toda probabilidad serán claves o pilares de su defensa legal. Concretamente, los afectados por el 'no' a la OPA han denunciado que esta "cumple con todos los requisitos legales vigentes y que no existen razones fundadas para la oposición del Gobierno de España".

Siguiendo el citado guion, Ganz Magav también ha dado el paso ante Competencia. Ya han trasladado a la CNMC que se disponen a activar "todas las acciones legales a su alcance, tanto a nivel nacional como en el seno de la Unión Europea". Cuestión que ya había sido anticipada en cuanto trascendió la decisión del Ejecutivo de tumbar la OPA.

Precisamente, desde Bruselas ya han enseñado sus cartas al respecto de la decisión tomada en España. Si de una forma u otra han bendecido la decisión ejecutiva, no han descartado que todo acabe solucionándose a golpe de mazo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La portavoz de la Comisión señalaba ayer que el veto protege los intereses y la seguridad nacional de España, apuntando a su vez que la situación puede terminar dirimiéndose en Estrasburgo. "Las medidas deben estar justificas y ser proporcionales al objetivo que persiguen", aseguró Francesca Dalboni, en respuesta a preguntas de la prensa.

Cabe recordar que, tal y como adelantó El País, la Inteligencia española había identificado lazos entre el grupo húngaro con el Kremlin de Vladímir Putin Concretamente, durante 18 meses analizó los movimientos de la empresa húngara para conocer sus lazos con Rusia. El citado medio asegura que el documento ha sido considerado información clasificada, pero pone de manifiesto los vínculos entre el conglomerado y el primer ministro de Hungría, el ultraconservador Víktor Orban.