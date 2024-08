El grupo húngaro Magyar Vagon retira su OPA sobre Talgo

Europa Press via Getty Images

Punto y aparte (que no final) al intento de Magyar Vagon de comprar Talgo. El grupo húngaro ha decidido retirar su Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la compañía ferroviaria española tras el veto a la operación anunciado por el Gobierno este miércoles.

La oferta, que buscaba controlar el 100% de Talgo a cambio de 620 millones de euros deja de estar sobre la mesa, lo que abre la puerta a otros movimientos, como la posible fusión con Skoda.

No obstante, según fuentes próximas al grupo húngaro consultadas por EFE, la retirada de la OPA no significa que Magyar Vagon rechace a comprar Talgo de forma definitiva, ya que afirman que no es descartable la presentación de otra oferta en el futuro.

En cualquier caso, Magyar Vagon se va a centrar ahora en su estrategia judicial contra el bloqueo a la operación llevado a cabo por el Ejecutivo. De hecho, el grupo húngaro ya anunció este miércoles, poco después de conocerse la decisión del Gobierno, que pondrá en marcha “todas las acciones legales a su alcance”, tanto en España como en la Unión Europea, para defender sus intereses.