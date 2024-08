Un inspector de Hacienda cuenta lo que hay detrás de las temidas ‘cartas del miedo’

Desde que terminó la Campaña de la Renta 2023-2024, Hacienda ha comenzado a enviar a miles de contribuyentes sus temidas ‘cartas del miedo’, en las que notifica posibles incumplimientos fiscales.

De hecho, ya se encuentra en marcha la segunda oleada de esa clase de misivas. Unas 80.000 personas van a recibir (y están recibiendo) en sus buzones cartas en las que se alerta a los ciudadanos de que los datos que han sido aportados en la declaración de la Renta no coinciden con los que el organismo tiene en su poder.

Esas cartas tienen carácter informativo, y tratan de avisar de que ha podido cometerse algún error a la hora de hacer la declaración. Al recibir la notificación, el contribuyente puede optar por corregir la información remitida a Hacienda a través de una declaración complementaria o por mantener la declaración entregada pese a la advertencia de la Agencia Tributaria.

El algoritmo de Hacienda

En ese sentido, cabe destacar que no es fácil que Hacienda se equivoque en su análisis al remitir una de estas cartas, ya que la advertencia procede del algoritmo con el que cuenta el organismo.

Así lo ha explicado en el podcast ConPdePodcast el inspector de Hacienda Juan Carlos Galindo: “A Hacienda le salta un algoritmo, porque hay un algoritmo que avisa de lo que hay. Es uno de los mayores sistemas de software de gestión tributaria del mundo. Y lo tiene Hacienda”.

“Salta una alerta y te dice que hay algo que no cuadra. Ya ha hecho él (el algoritmo) los cruces, las comprobaciones, ha cogido de aquí y de allá y dice: no me cuadra. Entonces se envía la cartita”, ha detallado el inspector de Hacienda.

Además, Juan Carlos Galindo ha destacado que “en esa cartita es probable que no intervenga un inspector de Hacienda, es decir, es probable que salga automática”.