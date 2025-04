Musk contradice a Trump y pide un acuerdo de libre comercio entre Europa y EEUU

El asesor multimillonario del presidente estadounidense, Elon Musk, ha dicho ayer, sábado, que espera que Estados Unidos y Europa puedan establecer finalmente "una asociación muy estrecha y más fuerte" y llegar a una "situación de aranceles cero".

Musk se encontraba participando por videoconferencia en el congreso del partido de la Liga Norte italiana, que forma parte de una coalición gobernante liderada por la primera ministra Giorgia Meloni, líder de Hermanos de Italia. "Espero que se acuerde que tanto Europa como Estados Unidos pasen, idealmente, a una situación de aranceles cero, creando efectivamente una zona de libre comercio entre Europa y Norteamérica", declaró Musk ante Matteo Salvini, líder de la Lega y vicepresidente.

Musk también dijo que el acuerdo debería incluir la libre circulación de personas entre ambas regiones, algo que va diametralmente en contra de las políticas antimigratorias trumpistas... o las del propio Ejecutivo italiano. Tanto Salvini como Meloni han centrado gran parte de su discurso político en medidas antimigratorias.

Musk, propietario de Tesla, SpaceX y la plataforma de medios sociales X, ha desempeñado un papel clave en la reducción del tamaño y la capacidad de la Administración estadounidense como director del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Su paso por el Ejecutivo, cuando aún no se ha formalizado su renuncia, ha causado numerosos despidos en agencias federales.

En plena guerra comercial

La intervención de Musk contrasta con los amplios aranceles anunciados la semana pasada por Trump, que incluyen uno mínimo del 10% sobre las importaciones a EE.UU. y del 20% sobre las importaciones procedentes de la UE.

Además, sus declaraciones se produjeron un día después de que China devolviera el golpe a Estados Unidos con aranceles del 34%, lo que provocó una caída de los mercados que no se veía desde la pandemia del COVID. Trump no tardó en criticar las represalias de Pekín. "China se equivocó, entró en pánico, lo único que no puede permitirse", escribió en una publicación en las redes sociales, en la que añadió: "Mis políticas nunca cambiarán. Es un gran momento para hacerse rico".

La semana pasada, los precios del petróleo registraron su peor comportamiento en meses y el dólar se desplomó tras el anuncio de los aranceles en lo que Trump denominó como el "Día de la Liberación" de EE.UU.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reiterado este domingo el compromiso de la Unión de negociar con EE.UU., al tiempo que ha asegurado que defenderá sus intereses con contramedidas proporcionadas si es necesario. Las declaraciones de Von der Leyen se produjeron tras una llamada telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer.

La presidenta ha expresado su profunda preocupación por los aranceles anunciados por el presidente Trump y el daño que suponen para todos los países, tanto por sus efectos directos como indirectos. Desde su anuncio, los aranceles de la Administración Trump han suscitado preocupación en el comercio y la economía mundiales, y los países han adoptado distintos enfoques para tratar de encontrar la mejor manera de hacer frente a la posible perturbación del comercio y las cadenas de suministro.

Las medidas, con las que Trump promete impulsar la economía estadounidense aumentando la inversión y creando empleo, han suscitado la condena de los líderes de los países afectados. Economistas y analistas también han advertido de que los aranceles podrían provocar una contracción del comercio mundial debido a la interrupción de las cadenas de suministro, y podrían llevar a muchos países a una recesión económica, incluido a Estados Unidos.