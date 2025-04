Trump insiste en que los aranceles son "medicina" necesaria, mientras pide auxilio a la Reserva Federal 

Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images)

Culpar a las políticas de Joe Biden, reclamar imposibles a la Reserva Federal (FED) de EEUU y pedir tranquilidad a grandes fortunas y ciudadanos de a pie por igual, mientras los mercados continúan hundiéndose a escala mundial, pero con mayor acento en el país de las barras y estrellas. Esta es la postura que vuelve a adoptar el mandatario republicano Donald Trump ante quienes le preguntan sobre las consecuencias de una guerra comercial en forma de aranceles a la práctica totalidad de la comunidad internacional.

En una nueva semana después de la que el presidente estadounidense bautizo como 'Día de la Liberación', la imposición de "aranceles recíprocos" -no lo son, si se tiene en cuenta la dudosa equidad de la fórmula empleada por la Administración Trump para calcular la tarifa que corresponde a cada país-, se sigue traduciendo en un desplome bursátil y de los mercados de futuros histórico a nivel mundial. Las bolsas europeas se dejan de nuevo un 6% solo en el arranque, mientras las asiáticas acumulan pérdidas mayores aún.

En una imagen que recuerda en gran medida a la de la pasada semana, cuando los periodistas veían perplejos a un Trump explicando que los aranceles no eran esa medida de corrección económica que se había vendido durante meses y más bien un instrumento coercitivo de negociación económico, el presidente ha protagonizado otra de estas escenas en pleno Air Force One.

"A veces hay que tomar medicamentos para solucionar algo"

Los periodistas abordo del avión presidencial preguntaron a Trump por la situación de descalabro económico, antes de una jornada en la que se prevé un nuevo batacazo de Wall Street o en una situación de máxima sangría, incluso para los sectores que fueron cruciales en la campaña que le devolvió al Despacho Oval, los grandes gigantes tecnológicos de EEUU. Para hacerse una idea, en los últimos meses, Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Meta y Tesla se dejan 5,3 billones de dólares en capitalización.

Después de volver de un tranquilo finde jugando al golf en Florida, Trump ha vuelto a mostrarse ajeno a una situación derivada directamente de sus políticas y asegura que no le preocupan en absoluto todas estas pérdidas billonarias y ha vuelto a incidir en la idea de que puede que haya un daño a la economía nacional, pero será para ir a mejor en el futuro, como un paciente que toma un tratamiento que no le gusta, pero acaba siendo beneficioso para su salud: "No quiero que pase nada. Pero a veces hay que tomar medicamentos para solucionar algo".

Trump ignora la incertidumbre generada y carga contra la "lenta" Reserva Federal

Esta es una cuestión que analistas de bancos como Goldman Sachs ya calculan que se traduce en una posibilidad del 45% de que se produzca una recesión en todo EEUU. Y es en medio de toda esa incertidumbre en la que el presidente de EEUU ha vuelto a dejar un mensaje furibundo en su propia red, Truth Social, en la que se ha referido al organismo financiero estadounidense -el equivalente al Banco Central Europeo en la UE- como la "lenta Reserva Federal".

"Los precios del petróleo han bajado, las tasas de interés han bajado (¡la lenta Reserva Federal debería recortarlas!), los precios de los alimentos han bajado, no hay inflación, y Estados Unidos, maltratado durante tanto tiempo, recibe miles de millones de dólares semanales de los países abusadores con aranceles ya vigentes", asegura Trump en un retrato económico que difiere en gran medida de las proyecciones de la mayoría de analistas económicos. Y, por supuesto, de la propia FED.

El máximo responsable de la Reserva Federal, Jerome Powell, dejó claro el pasado viernes cuál era la situación. "Aunque la incertidumbre sigue siendo elevada, cada vez está más claro que los aumentos arancelarios serán mucho mayores de lo previsto. Y lo mismo puede decirse de los efectos económicos, que incluirán una mayor inflación y un crecimiento más lento", anunció el presidente de la FED, con los datos del denominado 'jueves negro' de Wall Street en la mano.

"Nuestra obligación es mantener bien ancladas las expectativas de inflación a largo plazo y asegurarnos de que una subida puntual de precios no se convierta en un problema de inflación permanente", subrayó Powell. Las perspectivas este lunes no parecen mejores, con la salida a la luz de nuevos datos significativos.

Al riesgo de recesión detectado por Golmand Sachs se suma una nueva estimación de JPMorgan que creen que la guerra comercial conduce a la economía estadounidense a una contracción del 0,3%, por debajo de la estimación anterior de un crecimiento del 1,3% del producto interior bruto.

Problemas entre apoyos clave en campaña, mientras Musk se desliga

También hay novedades con el que pasó de ser uno de sus mayores apoyos y ahora se espera el anuncio (oficial) de una eventual salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental, la oficina de recortes estatales de la que hasta su acrónimo -DOGE- buscaba contentar a, un cada vez más preocupado Elon Musk.

El responsable de gigantes como Tesla y Space X, que no ha dejado de ver pérdidas millonarias en la primera, tras su apoyo a la candidatura de Trump, se ha desmarcado de su política económica con una afirmación sorprendente, tras bendecir todas las acciones de Trump en este inicio de segundo mandato.

"Espero que se acuerde que tanto Europa como Estados Unidos pasen, idealmente, a una situación de aranceles cero, creando efectivamente una zona de libre comercio entre Europa y Norteamérica", ha dicho en una videoconferencia en el congreso del partido de la Liga Norte italiana, en la que participaba el propio Matteo Salvini. Precisamente, Tesla se hunde con particular fuerza en Europa, acusando el cambio de papel de visionario tecnológico que salía en sitcoms como The Big Bang Theory al del hombre que hizo un saludo abiertamente fascista para celebrar la victoria electoral de Trump.

Los giros de Musk no son los únicos que llaman la atención. Hay un caso particularmente reseñable, el del multimillonario gestor de fondos Bill Ackman , quien apoyó la candidatura presidencial de Trump. Ackman acaba de pedir que se suspendan los aranceles para evitar un "invierno nuclear económico". Y sobre el mismo Trump al que apoyó incondicionalmente, dice ahora: "El presidente está perdiendo la confianza de los líderes empresariales de todo el mundo". Trump no opina así. Cree que están recibiendo peticiones para negociar.

"Quieren hablar, pero no habrá conversación a menos que nos paguen mucho dinero anualmente", llamó a la calma en el Air Force One, sin aclarar cómo afectarían a esas eventuales negociaciones que los países en cuestión también pongan sus contramedidas encima de la mesa. Es decir, los aranceles en respuesta que ya han anunciado China o la Unión Europea.