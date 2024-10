La ruina del aceite de oliva llega a una zona de España y suspenden la producción de inmediato

Golpe contundente a la producción del aceite de oliva en el interior de una provincia española. Se trata de lo acontecido en algunos municipios de Castellón (Comunidad Valenciana) donde el impacto ha llegado a tal magnitud que se ha renunciado a la producción.

Así lo recoge El Periódico Mediterráneo en una información en la que apunta a que estaríamos ante la peor cosecha vista en mucho tiempo. Concretamente, de las últimas tres décadas.

Se trata de la situación en comarcas como las de el Maestrat o el Alto Palancia, donde almazaras de cooperativas han decidido no comenzar la actividad, ante el complejo escenario marcado por la falta de oliva. No es que sea un problema que les vaya a dejar sin aceite que vender, es que creen que no habrá ni para autoconsumo.

"Lo que está sucediendo este año es un desastre total"

Javier Bellés, gerente de la cooperativa agraria San Isidro de Vall d’Alba, ha explicado en declaraciones al citado medio que "lo que está sucediendo este año es un desastre total. Aceite habrá muy poco y, además, de mala calidad".

Este profesional también ha detallado que serán sus instalaciones las que acojan al producción de otras dos zonas, las de Vilanova d’Alcola y Atzeneta del Maestrat: "Los tres hemos llegado a un acuerdo y solo abrirá las puertas la cooperativa de Vall d’Alba. Es una forma de ahorrar costes".

No se ha quedado ahí y ha precisado que "entre los tres pueblos la previsión es recoger unos 15.000 kilos de aceituna de los que saldrán alrededor de 3.000 litros de aceite. Una miseria".

Para hacerse una idea de la situación también a nivel autonómico, según los cálculos de la Unió Llauradora i Ramadera habrá 35.500 toneladas de aceitunas y eso se traducirá en unas pérdidas económicas de 49,2 millones de euros.