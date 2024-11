Las aseguradoras consuman su ultimátum al Gobierno y dejan desierto el concierto de Muface

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

No iban de farol. Las aseguradoras privadas han consumado el ultimátum que se venía mascullando desde hace más de un mes, cuando se levantaron de la mesa de negociación en la que se decidían cuestiones relativas a la licitación del nuevo concierto de Muface, la mutualidad de los funcionarios -y algunos de sus familiares directos-, es decir la cobertura sanitaria a la que están adheridos cerca de 1,5 millones de personas en España.

Adeslas, Asisa y DKV han cumplido con lo planteado y han decidido no presentarse a la licitación del concierto para prestar asistencia sanitaria en el ámbito de Muface. Lo han anunciado las propias compañías este martes, a través de sendos comunicados en los que aluden a pérdidas económicas continuadas.

Con todo, Adeslas y Asisa sí han decidido optar a otros conciertos de cobertura sanitaria de funcionarios, concretamente a la de los los conciertos de los funcionarios de Justicia (Mugeju) y del Ejército (Isfas). Entre ambas mutualidades, la cifra se mueve en torno a los 650.000 beneficiarios.

¿Qué pasa entre aseguradoras y Gobierno por la sanidad de funcionarios?: Muface, ¿herido de muerte? Las claves de un tira y afloja en el que la sanidad privada reclama más dinero sobre la mesa alegando pérdidas económicas progresivas. El Ejecutivo ha aumentado la prima sin llegar a la cifra exigida. ¿Cumplirán su amenaza y habrá plantón?

La postura de cada aseguradora privada ante el plantón a Muface

En este sentido, Adeslas ha defendido su postura dejando entrever que no se trata de abandonar la cobertura por las propias características de esta -es decir, que se trate de una mutualidad- si no que descartan la que consideran que no es viable en términos económicos.

En el comunicado, subraya que "con esta decisión, Adeslas mantiene su compromiso con el sistema del mutualismo administrativo para aquellas mutualidades que permiten hacerlo sostenible, por los beneficios que ofrece a los funcionarios y sus familiares y las ventajas que supone para el conjunto del sistema sanitario español".

En el caso de DKV, ponen el foco directamente en las pérdidas económicas. Según sus cálculos, de concurrir a este nuevo concierto de Muface acabarían con pérdidas de 77 millones de euros en dos años. Y recuerdan que ese nivel de pérdidas equivale a las del último concierto, que fue por un período trianual.

De hecho, desde DKV aluden al punto central del informe del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, la Fundación IDIS, el documento que las tres aseguradoras esgrimen para demandar una subida de la prima que se cobra por cada asegurado. DKV ha recordado en su comunicado que el gasto en prestaciones por asegurado ha sido un 10% mayor al de la propia prima que perciben.

¿De dónde viene el conflicto?, ¿qué ha hecho el Gobierno ante la postura de las aseguradoras?