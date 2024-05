Las cuatro provincias españolas incomunicadas por aire, mar y AVE

Para muchos resulta incomprensible pero, a día de hoy, viajar entre Madrid y Palencia es mucho más rápido que hacerlo a Ávila, que se encuentra en la mitad de los 250 km de trayecto que separan la capital española de la palentina. En el año 2024, la modernización de muchas infraestructuras en España sigue dejando atrás a determinadas regiones del territorio español, lo que afecta a la movilidad de ciudadanos y a su desarrollo económico.

Si analizamos detenidamente la situación, nos encontramos que en la actualidad hay provincias españolas que presentan una desconexión casi total del resto de España, al menos en lo que respecta al transporte público y a las conexiones terrestres. Tal y como publica La Razón, son cuatro las provincias a las que no llegan barcos, aviones o el AVE.

A estas se suman las de Huelva y Lugo, que, aunque no se encuentran incluidas en la lista de las cuatro provincias incomunicadas, también tienen problemas con infraestructuras de transporte. Huelva no tiene aeropuerto y Lugo, aunque cuenta con un puerto, no dispone de conexiones por mar para garantizar una comunicación con otras regiones.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Las cuatro provincias "incomunicadas" de España

En Castilla y León, Soria y Ávila son dos ejemplos claros de esta situación. Respecto a la provincia soriana, una de las más extensas pero escasamente poblada, ubicada en una posición estratégica entre el centro y el norte peninsular, sin embargo, sus conexiones son limitadas y deficientes. La Autovía del Duero, por ejemplo, sigue siendo un proyecto pendiente después de muchos años de estudio. En cuanto a la capital abulense, a tan solo 110 kilómetros de Madrid, los viajes en tren pueden durar hasta dos horas.

En el sur de la península, las provincias de Jaén y Cáceres también figuran en la lista de las que no tienen conexiones de alta capacidad, ya sean autovías o trenes de alta velocidad, así como aeropuertos. Aunque la provincia jienense tiene cerca el aeropuerto de Granada (que además lleva su nombre), sus conexiones directas son limitadas.

En lo que respecta a Cáceres, por otro lado, esta provincia de Extremadura se encuentra prácticamente incomunicada. La otra, Badajoz, no se queda muy lejos, aunque en este caso cuentan con un aeropuerto de menor tamaño. En la misma situación se encuentran Albacete y Huesca, que a pesar de tener sendos aeropuertos, sus pasajeros son mínimos.