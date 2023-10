Los autónomos se exponen a una multa si no responden a la Seguridad Social antes del 31-O

Los autónomos societarios, colegiados o colaboradores estarían obligados a comunicar a la Seguridad Social sobre altas, bajas o variaciones antes de la fecha del 31 de este octubre, con riesgo de ser objeto de una sanción. Según adelanta en una información el medio Autónomos y Emprendedores, se trata de una cuestión que ha apuntado en una entrevista el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Fernando J. Santiago Ollero.

Con todo, el citado digital indica que fuentes de la Tesorería General de la Seguridad Social han rechazado que, "centralizadamente" se está reclamando dichos datos a los autónomos. "No estamos pidiendo nada diferente a los datos de los societarios. Igual es un caso puntual desde alguna dirección provincial", indicaron al mencionado medio.

Sin embargo, Santiago Ollero ha indicado que "estamos recibiendo requerimientos de todo tipo de autónomos, no sólo societarios, también titulares de pequeños comercios que no están establecidos bajo ningún tipo de fórmula societaria". En este sentido, el presidente del citado consejo valora que "la finalidad de la Tesorería con todas estas solicitudes de datos es hacer un cribado para discriminar entre todos y saber, por ejemplo, qué autónomos son societarios y cuáles no".

"Un filtrado"

En esa línea, Santiago Ollero apunta que "lo que se consigue es hacer un filtrado y que una parte del colectivo aporte más a la Seguridad Social, ya que los autónomos societarios tienen bases mínimas más elevadas. Al actualizar la información, por ejemplo, la Seguridad Social puede comprobar si ha habido alguna modificación en la actividad del autónomo y exigirle que aumente su cotización".

Y añade: "Esto también tiene implicaciones de cara a determinadas ayudas e incluso a la jubilación activa, que va sólo dirigida a profesionales dados de alta como persona física".