Piden revisar las colecciones de CD's en busca de álbumes que ahora valen 10.000 euros

Los CD y los discos de vinilo están regresando a medida que la nostalgia se apodera de los amantes de la música. Este resurgimiento significa que esos viejos discos que acumulan polvo en tu estantería o en tu coche podrían ahora valer bastante dinero. Los coleccionistas están dispuestos a desembolsar cientos, incluso miles, por CD raros de artistas como David Bowie o Michael Jackson.

Muchos de estos codiciados CD se lanzaron en cantidades limitadas o exclusivamente en países extranjeros, mientras que otros fueron retirados del mercado por diversas razones. El medio Daily Record señala aquellos que podrían reportar una suma de dinero considerable.

Entre ellos destaca un álbum de Bruce Springsteen, también conocido como The Boss. El artista lanzó The Future of Rock and Roll como una compilación solo promocional en Japón en 1988. Se sabe que este disco doble de 16 pistas, difícil de encontrar, alcanzó un precio de alrededor de 1.300 euros y un usuario de eBay vendió recientemente su copia por unos 1.000 euros.

Mientras, My Name Was Prince, de Prince, siguió un camino similar. En 1993 solo se publicaron 50 copias de esta colección exclusiva para Japón para promocionar el álbum de 12 temas The Hits/The B Side. Esta rareza es casi imposible de encontrar, pero los coleccionistas están dispuestos a pagar hasta 6.000 euros por una copia.

La breve etapa de Paris Hilton en la industria musical concluyó en la década de los 2000, pero su álbum debut es ahora un producto de gran demanda. Esto se debe en gran medida a Banksy, quien en 2006 distribuyó aproximadamente 500 copias falsificadas del en 48 tiendas del Reino Unido.

El artista cambió el libreto original por su propia obra de arte y reemplazó el disco con remixes de Danger Mouse. Estos CDs raros pueden alcanzar un precio que va desde los 900 euros hasta la exorbitante cifra de casi los 10.000 euros.