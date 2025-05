Tiene su casa en venta durante 16 años y los 'salvadores' consiguen en días venderla: "Pensé que era mentira, me sentí muy aliviada"

Birthe Lis Damgaard puso a la venta en 2008 una villa de ladrillo rojo en la ciudad danesa de Struer. Sin embargo, a pesar de las tantas casas vendidas en aquellos meses, la situación se volvió completamente diferente para la mujer, de 65 años. La casa estuvo en venta año tras año, sin interés y con muy pocas visitas durante un total de 16 años.

En 2024, tras su participación en el programa de TV 2 Se vende desde hace 100 años, donde dos agentes inmobiliarios luchan por vender casas con tiempos de espera muy largos, Birthe recibió ayuda de un equipo de amigos, conocidos y profesionales y, después de tres días de reformas, la casa quedó irreconocible y luego fue demolida, según ha explicado el portal Livsstil.

Birthe Lis Damgaard y su marido compraron su casa en 2002 y estaban contentos con ella, pero había un problema. La casa estaba situada de tal manera que la pareja tenía que atravesar los terrenos de la villa contingua para llegar hasta su propia vivienda. En los años siguientes intentaron obtener permiso para construir un camino de entrada directa hasta su casa, pero nunca fue posible llegar a un acuerdo sobre una solución con el propietario de la villa de ladrillo rojo.

Pero cuando en 2008 murió el propietario de la villa, de repente se hizo posible para Birthe Lis Damgaard y su marido comprarla y construir el camino de entrada a su propia casa con el que habían soñado. Un año después de que la pareja compró la casa y cambió el camino de entrada, pusieron a la venta nuevamente la villa. "Teníamos la expectativa de que probablemente se vendería nuevamente rápidamente. Pero eso no sucedió", declaró la mujer.

Pasaron los años, el precio fue bajado varias veces y la casa se alquiló para cubrir los gastos fijos, pero no logró venderse. Con el paso del tiempo la casa se convirtió en una carga cada vez mayor para Birthe Lis Damgaard, y todo empeoró cuando su marido falleció en 2013. "Financieramente no podía venderla por un caramelo. El banco no me ayudó con eso, así que tuve que seguir intentando alquilarla y esperar que algún día se vendiera", dijo Birthe Lis Damgaard.

Después de 16 años, la mujer tuvo la oportunidad de recibir ayuda de Bahadir Demirhan en el marco del programa de televisión "En venta durante 100 años. Cuando Bahadir Demihan entró por primera vez a la casa, quedó claro que la misma había permanecido en ese estado durante muchos años. El agente inmobiliario vio que necesitaba varios cambios, entre ellos: la ventilación en el sótano, había que pintar las ventanas, en la cocina hubo que quitar los muebles superiores y pintarlos, fue necesario crear un espacio adicional colocando una pared divisoria, el jardín necesitaba ser podado y la carpintería exterior necesitaba ser reparada y pintada.

Tras abordar las tareas, la casa quedó completamente transformada. El gran cambio, tanto en el interior como en el exterior, marcó una diferencia a los ojos de los potenciales compradores, según el mismo medio. El mismo día en que se terminó la renovación, la casa fue vendida y Birthe pudo jubilarse ya sin ataduras económicas: "Sinceramente pensé que era mentira. Me sentí muy feliz y aliviada".

