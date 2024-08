Responde a una oferta de trabajo, cae en la gran estafa y le llueven denuncias de toda España

Por algo Policía Nacional avisa de manera constante en la importancia de revisar bien todo lo que llega al móvil y, si no es de fiar, no contestar. Es algo que no volverá a repetir un joven zaragozano después de todo el periplo que tuvo que atravesar.

Se trata de un joven de Zaragoza y su historia la cuenta El Heraldo. En junio de 2023, contestó a una oferta de trabajo y, creyéndose lo que le decían, envió su DNI y otros documentos personales al supuesto empleador por WhatsApp. Pero no era quien decía ser. La persona que le escribía le engañó para conseguir todos esos papeles personales que luego utilizaría para estafar a gente.

Desde que contestó a esa oferta de trabajo, el joven ha acumulado al menos nueve causas por estafa en juzgados de Zaragoza, A Coruña, Ourense, Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca, Castellón, Coslada, Móstoles o Navarra. Y la lluvia de citaciones judiciales no han parado, cuenta el periódico.

Por suerte, al menos, los jueces comienzan a entender lo que le pasó al pobre joven y las absoluciones ya han empezado. A pesar de todo, por culpa de todo esto ha sufrido episodios de ansiedad y depresión para los que todavía está en tratamiento.