Sudáfrica pide denunciar a Europa por el caso de las 'naranjas enfermas'

Movimiento de Sudáfrica que ha generado rechazo e indignación en dosis idénticas en parte del sector agroalimentario comunitario. Según ha recogido el portal especializado AgroInformación, productores sudafricanos han pedido activar un litigio internacional ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por "proteccionismo", ante la detección y publicación de plagas y enfermedades en su producción agrícola y de terceros países, por parte de la Unión Europea.

La postura de la Asociación de Productores de Cítricos de Sudáfrica (CGA, por sus siglas en inglés) ha recibido respuesta desde AVA-ASAJA, que en declaraciones recogidas por el citado medio la ha tachado de "indignante". Desde esta organización critican que el colectivo de productores sudafricanos "en lugar de agachar la cabeza, reconocer sus reiteradas interceptaciones de frutas infestadas de plagas y comprometerse a mejorar los controles para garantizar la seguridad fitosanitaria de sus envíos a Europa, acusa a la UE de imponer unas normas irracionales contra la mancha negra (Phyllosticta citricarpa) y solicita al gobierno sudafricano que presente un litigio oficial ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por proteccionismo".

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha defendido que "las excusas, las acusaciones y las amenazas con que responden los citricultores sudafricanos ante las 22 detecciones de mancha negra en lo que llevamos de campaña, lo único que demuestran es la incapacidad o la nula voluntad de cumplir las mínimas reglas de seguridad fitosanitaria que se establecen para evitar la entrada y propagación de esta enfermedad de cuarentena".

No se ha quedado ahí el responsable de AVA-ASAJA, que también demanda contundencia comunitaria, reclamando a la UE que "no ceda al chantaje de la CGA y cierre la frontera a los cítricos procedentes de Sudáfrica mientras este país no quiera o pueda garantizar su seguridad fitosanitaria".

¿Qué es el hongo de la mancha negra y cómo afecta a los cítricos?

La mancha negra de los cítricos (Phyllosticta citricarpa) viene dada por el hongo Ascomycete, que afecta a las plantas de cítricos en climas subtropicales, causando una reducción tanto en la cantidad como en la calidad de la fruta. También se traduce en lesiones tanto en frutos como en hojas, siendo estas últimas críticas para la dispersión entre árboles.

Supone una seria amenaza para la producción de cítricos, puesto que hay muy pocas variedades capaz de resistir esta plaga. Por ello se han establecido protocolos de control en los dos grandes mercados, el de EEUU y el de la UE.