Sacan a Queipo de Llano y a Iñaki López le echa humo Twitter al hacerse esta pregunta

El dirigente gallego señaló que la política debe “centrarse en solucionar los problemas de los vivos” y “dejar a los muertos en paz”. “Pero, allá cada uno con sus prioridades. Me preocupa mucho la situación económica, social e institucional de mi país. Por tanto, yo no voy a hacer política con los muertos porque no creo que esa sea la prioridad de los españoles en este momento”, afirmó.