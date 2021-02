A qué juega Juan Carlos I

“Él está voluntariamente fuera, puede que aconsejado, pero en términos legales podría estar aquí. Eso sí, en términos de las conversaciones que haya tenido con su hijo y con el Gobierno, no lo sabemos”, dice Ruiz-Jarabo. Aunque según Sánchez, que Juan Carlos I vuelva o no a España, es “una decisión personal”.

No obstante, para quien dirigió Hacienda entre 1998 y 2001, el movimiento de Juan Carlos I genera más dudas: “Me ha llamado la atención una cosa: que todo lo que ha declarado ahora y lo único que ha declarado ahora es que le pagaron 8 millones de euros en vuelos. ¿Y no recibió nada más que quede pendiente de declarar? ¿No ha recibido nada más en estos años? Esa es la incógnita”.

Álvaro de Orleans alegó que el montante se trataba de sus honorarios por una intermediación en un desarrollo urbanístico en plena Riviera Maya. Pero en octubre de 2018, De Orleans, interrogado por la Fiscalía suiza, fue incapaz de concretar en qué habían consistido sus servicios para la constructora de Villar Mir.

La cuenta de Zagatka, de la que Juan Carlos I era tercer beneficiario, estuvo operativa hasta agosto de 2018, más de cuatro años después de su abdicación y después de perder la inviolabilidad que le otorgó la Constitución mientras fue jefe del Estado. Y esa, la inviolabilidad, es otra de las claves que apunta el exdirector de Hacienda cuando se le pregunta por la diligencia de la Agencia Tributaria en la apertura de una investigación.

“Rompo una lanza por ella. El delito fiscal es un medio intimidatorio para que la gente pague, pero no es un objetivo. El objetivo de Hacienda no es que la gente sea condenada y vaya a la cárcel. La Agencia lo que hace, con criterio de eficiencia, es comprobar los ejercicios que están a punto de prescribir. Y ningún ejercicio posterior a la inviolabilidad ha prescrito. Con lo cual, la Agencia no ha actuado incorrectamente. Es decir, no ha dejado prescribir ningún ejercicio”, dice Ruiz-Jarabo.

La Agencia Tributaria no es responsable

El lapso para que un delito fiscal prescriba es de 5 años —10 a partir de la última reforma del código penal—, pero el mínimo son 5. Y el plazo para la prescripción del ejercicio fiscal de 2015, el primero en que Juan Carlos I ya no estaba protegido, empieza a contar en junio de 2016, por lo que ese ejercicio no prescribe hasta junio de este año. “En el 2014 era jefe de Estado y era inviolable. Por eso, a la Agencia no se le puede hacer esa acusación”, apostilla el exdirector de Hacienda.

Según la versión que dio De Orleans a este diario a finales del año pasado, es falso que la Fundación Zagatka, propiedad suya, “sea una sociedad pantalla o instrumental o esté acusada de serlo”. Y aclaró que la Fiscalía Anticorrupción de Ginebra investiga la Fundación Lucum, cuyos fondos y gestión “son totalmente ajenos” a él.

Además, De Orleans aseguró que Zagatka se constituyó “con el objetivo de gestionar a nivel administrativo y financiero” una parte de su patrimonio y “tenía como finalidad materializar su ayuda a la casa real como parte del legado transmitido por su padre, Álvaro de Orleans-Borbón y Sajonia-Coburgo-Gotha, y su abuelo, Alfonso de Orleans y Borbón, específicamente a Juan Carlos I”. “Es completamente falso que la Fundación o sus cuentas hayan albergado dinero del Rey emérito. De este modo, cualquier acusación de ‘testaferro’ o ‘fiduciario’ es completamente falsa y carece de razón y fundamento”, zanjó.