Preguntan a Esperanza Aguirre si la dictadura fue mejor que la República y responde con un franco argumento

Una liberal en política. Este es el título de la última obra de la política popular madrileña Esperanza Aguirre. La expresidenta de la Comunidad de Madrid -y exministra de Educación y Cultura con Aznar- ha concedido una entrevista a El País con el telón de fondo de su nueva publicación, prologada por Isabel Díaz Ayuso, y su participación en el siguiente acto (polémico) en España del mandatario argentino ultra y anarcocapitalista, Javier Milei, este fin de semana.

En dicha entrevista, Aguirre toca varias cuestiones, desde la promoción de la política de motosierra de Milei que "provoca la violencia de todos los seguidores del social-comunismo" a confesiones como si ha recibido alguna vez una propuesta para ingresar en las filas de Vox. Sobre la primera ha aclarado que "con lo de la violencia me refiero a violencia verbal, a que los excita" y que "con una gran dosis de histrionismo que aquí nos choca, ha conseguido atraer a la juventud".

Sobre lo de Vox, un "no" rotundo, pero exponiendo las cosas que (no) hizo el PP de Rajoy, contribuyendo a "el nacimiento de Vox", que "lo vinculo, sobre todo, al incumplimiento del programa electoral del PP". Tras señalar que Abascal "es una persona estupenda", indica que "en 2011 teníamos una mayoría de 186 escaños y no cumplimos el programa. Montoro subió los impuestos, de lo que curiosamente está muy orgulloso; íbamos a cambiar el método de elección del Consejo General del Poder Judicial, Alberto Ruiz-Gallardón llegó a presentar el proyecto y lo tuvo que retirar, seguramente le obligaron. No derogamos la ley de memoria histórica...".

La respuesta de Aguirre a qué fue mejor: dictadura franquista o II República

Tras esta carta de presentación, a Aguirre le han planteado que "en el libro es más amable con Franco que con Sánchez", precisando que del presidente del Gobierno dice que busca "una dictadura disfrazada de democracia", mientras que del dictador Francisco Franco ha dejado 'perlas' como esta: "Quitando los primeros años, en los que el régimen de Franco usó saludos y formas falangistas, parecidos a los fascistas de Mussolini, el resto del tiempo fue, sencillamente, un régimen autoritario muy preocupado por el orden público".

"Claro, a los que habían matado ¿cómo iban a tener oportunidades de progresar? Pero España creció de una manera exponencial"

En esa línea, Aguirre ha justificado el franquismo en términos socioeconómicos. "Era una dictadura represiva, pero permitió que surgiera la clase media. Claro, a los que habían matado ¿cómo iban a tener oportunidades de progresar? Pero España creció de una manera exponencial", ha esgrimido. Y ha acabado lanzando críticas a la II República. "Y lo que digo es que en la II República no se respetaban los derechos, los medios de comunicación no podían publicar cosas que no gustaran... No fue para nada un régimen de libertades", ha lamentado antes de que le espetasen lo obvio. "¿Y el que vino después sí? ¿La dictadura fue mejor?".

"No creo que fuera mejor en los primeros años, pero..."

Para esta última pregunta, Aguirre no ha necesitado extenderse mucho. Lo ha solucionado con un 'franco' argumento. "No creo que fuera mejor en los primeros años, pero a la larga sí fue mejor", ha dicho la autora de 'Una liberal en política'.