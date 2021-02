Adopté un perro durante el confinamiento y me ha cambiado la vida

Cuando un coordinador de adopciones me preguntó si me replantearía adoptar a un cachorro en vez de a un adulto, al principio dije que no porque me daba miedo la naturaleza incontrolable de los cachorros, o eso pensaba. Pero luego me enteré de que las organizaciones de rescate de animales no son tan selectivas como las perreras con el estado social o la vivienda, solo con la disponibilidad horaria (que no era un problema para mí). No tenía ni idea de cómo criar a un cachorro, pero sabía que podía aprender y que, además, me distraería de mis problemas.